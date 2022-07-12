Евросоюз согласовал Украине кредит на миллиард евро

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украина получит кредит на миллиард евро от ЕС Фото:

Украине согласовали новый кредит на миллиард евро. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Совет министров стран Евросоюза согласовал предоставление Украине нового кредита на 1 млрд евро из пакета макрофинансовой поддержки», — сказал Домбровскис. Его слова приводит RT.

Ранее Европейский союз направил 50 млн евро в качестве гуманитарной поддержки Украине. Страны Запада активно оказывают военную помощь Украине с самого начала боевых действий.При этом, по данным BILD, только десять западных стран в полном объеме предоставили обещанную Украине помощь. Это Латвия, Франция, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Словения, Австрия, Болгария и Польша.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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Украине согласовали новый кредит на миллиард евро. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Совет министров стран Евросоюза согласовал предоставление Украине нового кредита на 1 млрд евро из пакета макрофинансовой поддержки», — сказал Домбровскис. Его слова приводит RT. Ранее Европейский союз направил 50 млн евро в качестве гуманитарной поддержки Украине. Страны Запада активно оказывают военную помощь Украине с самого начала боевых действий.При этом, по данным BILD, только десять западных стран в полном объеме предоставили обещанную Украине помощь. Это Латвия, Франция, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Словения, Австрия, Болгария и Польша. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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