Евросоюз согласовал Украине кредит на миллиард евро

12 июля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Украина получит кредит на миллиард евро от ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины Украине согласовали новый кредит на миллиард евро. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Совет министров стран Евросоюза согласовал предоставление Украине нового кредита на 1 млрд евро из пакета макрофинансовой поддержки», — сказал Домбровскис. Его слова приводит RT. Ранее Европейский союз направил 50 млн евро в качестве гуманитарной поддержки Украине. Страны Запада активно оказывают военную помощь Украине с самого начала боевых действий.При этом, по данным BILD, только десять западных стран в полном объеме предоставили обещанную Украине помощь. Это Латвия, Франция, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Словения, Австрия, Болгария и Польша. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украине согласовали новый кредит на миллиард евро. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Совет министров стран Евросоюза согласовал предоставление Украине нового кредита на 1 млрд евро из пакета макрофинансовой поддержки», — сказал Домбровскис. Его слова приводит RT. Ранее Европейский союз направил 50 млн евро в качестве гуманитарной поддержки Украине. Страны Запада активно оказывают военную помощь Украине с самого начала боевых действий.При этом, по данным BILD, только десять западных стран в полном объеме предоставили обещанную Украине помощь. Это Латвия, Франция, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Словения, Австрия, Болгария и Польша. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем.