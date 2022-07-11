Челябинский губернатор сдвинул сроки сдачи ключевых объектов

Алексей Текслер (справа) дал подчиненным ряд поручений в сфере строительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Теклер дал указание по возможности перенести на текущий год ввод в эксплуатацию социальных и инфраструктурных объектов, сдачу которых планировали в 2023 году. Соответствующее заявление прозвучало на совещании, которое он провел 12 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Срок сдачи объектов, завершение которых запланировано на следующий год, по возможности, следует переносить на текущий год, если подрядчик готов завершить работы в более сжатые сроки. Мы раньше сдадим объекты для людей и сэкономим средства, поскольку инфляция привносит свои коррективы», — цитирует Текслера пресс-служба.

По словам губернатора, в 2022 году в Челябинской области запланировано строительство 70 объектов в спортивной, образовательной, культурной и медицинской сфере. Также ведется капитальный ремонт в рамках федеральных программ.

«Президентская программа ремонтов школ — у нас 17 объектов только в этом году. Программа первичного звена здравоохранения — еще 117 объектов. Плюс десятки объектов культуры, в том числе в сельской местности», — подчеркнул Текслер.