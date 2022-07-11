Завод пермского олигарха требует миллиарды с подконтрольного ООО

Соликамский магниевый завод взыскивает убытки с завода десульфаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соликамский магниевый завод (ОАО «СМЗ», Пермский край), одним из собственников которого является олигарх Петр Кондрашов, подал в суд на подконтрольное предприятие — ООО «Соликамский завод десульфураторов». Информация отражена в картотеке арбитражного суда Пермского края. ОАО «СМЗ» намерен взыскать с завода десульфаторов свыше 2,8 млрд рублей убытков.

«Арбитражный суд Пермского края ознакомился с исковым заявлением ОАО „Соликамский магниевый завод“ к Кирпичеву Сергею Юрьевичу, Polyfer Handels GmbH (Вена, Австрия), ООО „Соликамский завод десульфураторов“ о взыскании убытков 23 588 230,66 доллара США, 281 399,46 евро, 1 528 429 105 рублей… Определил: исковое заявление открытого акционерного общества „Соликамский магниевый завод“ оставить без движения», — говорится в определении суда.

В документе поясняется, что заявление истца было подано с нарушениями Арбитражного процессуального кодекса РФ. В частности, заявитель не предоставил в суд сведения «о регистрации иностранной компании, подтверждающие ее юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности». Предложено устранить указанные недостатки в срок до 15 июля.

Кирпичев являлся одним из бывших акционеров, а Кондрашев — одним из ключевых действующих акционеров ОАО «СМЗ». URA.RU писало, что Генпрокуратура России добилась в суде передачи акций под контроль государства. Сообщалось, что СМЗ может перейти под контроль структур «Росатома».

ООО «Соликамский завод десульфураторов» занимается производством и продажей цветных металлов. Предприятие в равных долях принадлежит ОАО «СМЗ» и зарегистрированной в Германии фирме «АЛЬМАМЕТ ГМБХ». Ранее стало известно о крупной сделке между двумя вышеуказанными предприятиями.