На трассе «Екатеринбург — Тюмень» автомобиль Lada Priora, в котором сидел непристегнутый ремнем безопасности ребенок, врезался в грузовик, из-за чего одна пассажирка умерла, а остальные получили травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
«Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora допустил занос автомобиля с последующим наездом на барьерное ограждение, после чего автомобиль отбросило на двигающийся в попутном направлении автомобиль Volvo», — сообщили в ведомстве. В аварии погибла 27-летняя девушка, сидевшая в Lada Priora на пассажирском сидении.
Кроме водителя, травмы получили еще двое мужчин и семилетний ребенок, находившиеся в легковом автомобиле. Выяснилось, что во время аварии ребенка не посадили в детское сидение и не пристегнули ремнями безопасности.
Водителем Lada Priora оказался житель Талицкого района. Он получил водительское удостоверение девять лет назад.
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Фото: ГИБДД по Свердловской области
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На трассе «Екатеринбург — Тюмень» автомобиль Lada Priora, в котором сидел непристегнутый ремнем безопасности ребенок, врезался в грузовик, из-за чего одна пассажирка умерла, а остальные получили травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora допустил занос автомобиля с последующим наездом на барьерное ограждение, после чего автомобиль отбросило на двигающийся в попутном направлении автомобиль Volvo», — сообщили в ведомстве. В аварии погибла 27-летняя девушка, сидевшая в Lada Priora на пассажирском сидении. Кроме водителя, травмы получили еще двое мужчин и семилетний ребенок, находившиеся в легковом автомобиле. Выяснилось, что во время аварии ребенка не посадили в детское сидение и не пристегнули ремнями безопасности. Водителем Lada Priora оказался житель Талицкого района. Он получил водительское удостоверение девять лет назад.