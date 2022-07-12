12 июля 2022

В Свердловской области автомобиль с ребенком влетел в грузовик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии Фото:

На трассе «Екатеринбург — Тюмень» автомобиль Lada Priora, в котором сидел непристегнутый ремнем безопасности ребенок, врезался в грузовик, из-за чего одна пассажирка умерла, а остальные получили травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora допустил занос автомобиля с последующим наездом на барьерное ограждение, после чего автомобиль отбросило на двигающийся в попутном направлении автомобиль Volvo», — сообщили в ведомстве. В аварии погибла 27-летняя девушка, сидевшая в Lada Priora на пассажирском сидении.

Кроме водителя, травмы получили еще двое мужчин и семилетний ребенок, находившиеся в легковом автомобиле. Выяснилось, что во время аварии ребенка не посадили в детское сидение и не пристегнули ремнями безопасности.

Водителем Lada Priora оказался житель Талицкого района. Он получил водительское удостоверение девять лет назад.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

На трассе «Екатеринбург — Тюмень» автомобиль Lada Priora, в котором сидел непристегнутый ремнем безопасности ребенок, врезался в грузовик, из-за чего одна пассажирка умерла, а остальные получили травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora допустил занос автомобиля с последующим наездом на барьерное ограждение, после чего автомобиль отбросило на двигающийся в попутном направлении автомобиль Volvo», — сообщили в ведомстве. В аварии погибла 27-летняя девушка, сидевшая в Lada Priora на пассажирском сидении. Кроме водителя, травмы получили еще двое мужчин и семилетний ребенок, находившиеся в легковом автомобиле. Выяснилось, что во время аварии ребенка не посадили в детское сидение и не пристегнули ремнями безопасности. Водителем Lada Priora оказался житель Талицкого района. Он получил водительское удостоверение девять лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...