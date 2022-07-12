12 июля 2022

Свердловскую область накроет опасный смог

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Смог. Екатеринбург, бц высоцкий, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Воздух в регионе будет загрязнен до выходных Фото:

До вечера 16 июля в Свердловской области установится опасный смог, который скапливается в регионе уже несколько дней. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

«С 12 июля до 16 июля на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей», — говорится в сообщении синоптиков на официальном сайте Уралгидрометцентра. Смогу в регионе присвоена первая степень опасности.

Метеорологи подчеркнули, что свердловчане смогут отдохнуть от грязи с вечера 16 июля. В это время, по расчетам экспертов, воздух должен очиститься, поскольку погодные условия изменятся.

Ранее в Уралгидрометцентре предполагали, что атмосферное загрязнение рассеется после 11 июля. Однако ситуация изменилась.

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До вечера 16 июля в Свердловской области установится опасный смог, который скапливается в регионе уже несколько дней. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре. «С 12 июля до 16 июля на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей», — говорится в сообщении синоптиков на официальном сайте Уралгидрометцентра. Смогу в регионе присвоена первая степень опасности. Метеорологи подчеркнули, что свердловчане смогут отдохнуть от грязи с вечера 16 июля. В это время, по расчетам экспертов, воздух должен очиститься, поскольку погодные условия изменятся. Ранее в Уралгидрометцентре предполагали, что атмосферное загрязнение рассеется после 11 июля. Однако ситуация изменилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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