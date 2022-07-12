Свердловскую область накроет опасный смог

До вечера 16 июля в Свердловской области установится опасный смог, который скапливается в регионе уже несколько дней. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.
«С 12 июля до 16 июля на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей», — говорится в сообщении синоптиков на официальном сайте Уралгидрометцентра. Смогу в регионе присвоена первая степень опасности.
Метеорологи подчеркнули, что свердловчане смогут отдохнуть от грязи с вечера 16 июля. В это время, по расчетам экспертов, воздух должен очиститься, поскольку погодные условия изменятся.
Ранее в Уралгидрометцентре предполагали, что атмосферное загрязнение рассеется после 11 июля. Однако ситуация изменилась.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»