Семья свердловского героя спецоперации получила его награду

Помимо ордена мужества, Анатолий Моргун был награжден медалью «За воинскую доблесть». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семье Анатолия Моргуна, погибшего 22 апреля в ходе спецоперации на Украине, изображение которого нанесли на здании администрации Чкаловского района Екатеринбурга, передали орден мужества военнослужащего. Об этом сообщает департамент информационной политики городской администрации.

«Орден мужества был передан вдове военного Ирине Моргун администрацией Октябрьского района города Екатеринбурга 12 июля 2022 года», — заявили в ДИПе. Оператор отделения ПТУР противотанкового взвода мотострелкового батальона старшина Анатолий Моргун был представлен к награде 2 июня указом президента РФ Владимира Путина.

Мурал в честь Анатолия Моргуна нарисовали после того, как в адрес администрации Екатеринбурга поступило предложение от командования военного. Стена администрации Чкаловского района была выбрана по причине того, что именно в этом районе города жил награжденный старшина. На момент гибели мужчине было 35 лет. После школы он служил срочником в Асбесте, а затем отправился служить по контракту. В 2012 году переехал в Екатеринбург, где познакомился с будущей супругой, у погибшего осталось трое детей. Помимо ордена мужества, Анатолий Моргун был награжден медалью «За воинскую доблесть».

Мемориальное граффити в честь Моргуна стало одним из трех нарисованных. Еще один мурал появился на здании администрации Верх-Исетского района. На нем изображен рядовой инженерных войск РФ Андрей Хасанов, уроженец Полевского. В самом начале спецоперации его подразделение обнаружило диверсионную группу украинских войск, готовящую провокацию в отношении ВС РФ. Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в бой. Сам Хасанов пробрался в тыл противника и заминировал бронетехнику. В ходе боя было уничтожено четыре единицы военной техники и более 10 противников. Хасанов награжден медалью Суворова. Он жив и даже отреагировал на мурал в соцсетях.

Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.