Силовики нашли труп пропавшей тагильчанки в водоеме Екатеринбурга

Тело девушки нашли сотрудники полиции Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранители обнаружили тело жительницы Нижнего Тагила Екатерины Зыковой в водоеме Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Проводится проверка по факту смерти девушки, тело которой обнаружено днем 13 июля в акватории водоема на территории Чкаловского административного района», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что следователи опрашивают рыбаков и всех, кто может иметь информацию об обстоятельствах смерти Зыковой. Ее тело проанализируют эксперты, чтобы установить причину гибели.

В пресс-службе екатеринбургской полиции URA.RU сообщили, что поиски девушки начались 4 июля. В ходе мероприятия опрашивали родных и близких пропавшей.

О смерти Зыковой 14 июля сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Там не прокомментировали обстоятельства обнаружения тела.