14 июля 2022

Мальчика, захлебнувшегося в пермском бассейне, сняли с ИВЛ

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Состояние мальчика — с положительной динамикой Фото:

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили о текущем состоянии шестилетнего мальчика, который 14 июля захлебнулся в бассейне пермских терм «Тенториум». Его сняли с ИВЛ.

«Состояние мальчика — с положительной динамикой. Он снят с ИВЛ», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на профильное ведомство.

ЧП случилось 14 июля. Мальчик отдыхал в бассейне вместе с мамой. По словам очевидцев, мама отвлеклась и мальчик захлебнулся. Его доставили в больницу, он впал в кому и был подключен к ИВЛ. Следователи сейчас проводят проверку по факту случившегося.

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В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили о текущем состоянии шестилетнего мальчика, который 14 июля захлебнулся в бассейне пермских терм «Тенториум». Его сняли с ИВЛ. «Состояние мальчика — с положительной динамикой. Он снят с ИВЛ», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на профильное ведомство. ЧП случилось 14 июля. Мальчик отдыхал в бассейне вместе с мамой. По словам очевидцев, мама отвлеклась и мальчик захлебнулся. Его доставили в больницу, он впал в кому и был подключен к ИВЛ. Следователи сейчас проводят проверку по факту случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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