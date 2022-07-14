Мальчика, захлебнувшегося в пермском бассейне, сняли с ИВЛ

Состояние мальчика — с положительной динамикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили о текущем состоянии шестилетнего мальчика, который 14 июля захлебнулся в бассейне пермских терм «Тенториум». Его сняли с ИВЛ.

«Состояние мальчика — с положительной динамикой. Он снят с ИВЛ», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на профильное ведомство.

ЧП случилось 14 июля. Мальчик отдыхал в бассейне вместе с мамой. По словам очевидцев, мама отвлеклась и мальчик захлебнулся. Его доставили в больницу, он впал в кому и был подключен к ИВЛ. Следователи сейчас проводят проверку по факту случившегося.