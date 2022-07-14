14 июля 2022

По факту ЧП в пермском бассейне возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие в сквере им. Д. Неру. Екатеринбург, следователи, чп, полиция, оперативная группа, чрезвычайное происшествие, следственная группа, оперативники
Была проведена доследственная проверка Фото:

В Перми следователи возбудили уголовное дело после ЧП в термах «Тенториум». Там 14 июля захлебнулся ребенок и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Была проведена доследственная проверка по факту госпитализации ребенка. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В открытом бассейне 14 июля шестилетний ребенок остался без присмотра матери. В результате мальчика в бессознательном состоянии обнаружили другие отдыхающие. Сейчас он госпитализирован, врачи оказывают ему помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что мальчик был снят с ИВЛ. Динамика состояния оценивается как положительная.

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В Перми следователи возбудили уголовное дело после ЧП в термах «Тенториум». Там 14 июля захлебнулся ребенок и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Была проведена доследственная проверка по факту госпитализации ребенка. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей“», — сообщили в пресс-службе ведомства. В открытом бассейне 14 июля шестилетний ребенок остался без присмотра матери. В результате мальчика в бессознательном состоянии обнаружили другие отдыхающие. Сейчас он госпитализирован, врачи оказывают ему помощь. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик был снят с ИВЛ. Динамика состояния оценивается как положительная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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