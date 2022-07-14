По факту ЧП в пермском бассейне возбудили уголовное дело

Была проведена доследственная проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми следователи возбудили уголовное дело после ЧП в термах «Тенториум». Там 14 июля захлебнулся ребенок и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Была проведена доследственная проверка по факту госпитализации ребенка. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В открытом бассейне 14 июля шестилетний ребенок остался без присмотра матери. В результате мальчика в бессознательном состоянии обнаружили другие отдыхающие. Сейчас он госпитализирован, врачи оказывают ему помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что мальчик был снят с ИВЛ. Динамика состояния оценивается как положительная.