Челябинский депутат заявила, что в школах нет запроса на форму

17 июля 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Форма дисциплинирует, но не все родители с этим согласны, говорит депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что запроса на ношение единой формы в российских школах нет. По ее мнению, конкурсы на разработку формы просто дают возможность посмотреть, какую форму дети считают красивой. «Слышу от родителей и от учителей много аргументов за форму, кто-то все же считает, что детей не стоит ограничивать. Массового запроса на ношение формы в России пока точно нет. Такие конкурсы направлены скорее на развитие творческого потенциала, воображения, раскрытие дизайнерских способностей», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Она напомнила, что ношение школьной формы в России носит рекомендательный характер, однако есть школы, где требования к одежде учеников очень строгие. «Считается, что форма дисциплинирует ребят. Во-первых, исключены ситуации, когда кто-то придет совсем уж в неприличном образе, во-вторых, это несколько уравнивает возможности школьников — не будет обидно тем, кому родители не могут купить модную, брендовую одежду», — пояснила она. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что запроса на ношение единой формы в российских школах нет. По ее мнению, конкурсы на разработку формы просто дают возможность посмотреть, какую форму дети считают красивой. «Слышу от родителей и от учителей много аргументов за форму, кто-то все же считает, что детей не стоит ограничивать. Массового запроса на ношение формы в России пока точно нет. Такие конкурсы направлены скорее на развитие творческого потенциала, воображения, раскрытие дизайнерских способностей», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Она напомнила, что ношение школьной формы в России носит рекомендательный характер, однако есть школы, где требования к одежде учеников очень строгие. «Считается, что форма дисциплинирует ребят. Во-первых, исключены ситуации, когда кто-то придет совсем уж в неприличном образе, во-вторых, это несколько уравнивает возможности школьников — не будет обидно тем, кому родители не могут купить модную, брендовую одежду», — пояснила она.