Экономист сравнил параллельный импорт с выходом из рабства

17 июля 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Параллельный импорт широко практикуется во всем цивилизованном мире, заявил экономист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С помощью процедуры параллельного импорта Россия выйдет из рабского колониального преклонения перед иностранными производителями. Об этом заявил кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов. «Это свободный рынок, свободные люди: хочу — покупаю, хочу — продаю. Процедура параллельного импорта принята во всем цивилизованном мире. А мы были просто колониальной рабской державой в подчинении у иностранных производителей и спрашивали у них разрешения. Теперь же мы отменили рабское колониальное преклонение. Вот что значит параллельный импорт», — сказал Качалов в разговоре с агентством «Ридус». Экономист отметил, что параллельный импорт не снижает контроль качества и безопасности товаров и услуг. «Производитель изготовил товары, допустим смартфоны, дилер купил их в Европе или в Азии, причем при полном соблюдении всех сертификатов, с оплатой таможенных пошлин, с контролем качества соответствующих организаций России. Таким образом, параллельный импорт — это не разрешение снизить качество, а всего лишь возможность ввозить товары, не спрашивая на то разрешения у их производителя», — объяснил собеседник. Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта 28 июня. Это произошло в связи с беспрецедентным количеством антироссийских санкций, введенных странами Запада после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

С помощью процедуры параллельного импорта Россия выйдет из рабского колониального преклонения перед иностранными производителями. Об этом заявил кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов. «Это свободный рынок, свободные люди: хочу — покупаю, хочу — продаю. Процедура параллельного импорта принята во всем цивилизованном мире. А мы были просто колониальной рабской державой в подчинении у иностранных производителей и спрашивали у них разрешения. Теперь же мы отменили рабское колониальное преклонение. Вот что значит параллельный импорт», — сказал Качалов в разговоре с агентством «Ридус». Экономист отметил, что параллельный импорт не снижает контроль качества и безопасности товаров и услуг. «Производитель изготовил товары, допустим смартфоны, дилер купил их в Европе или в Азии, причем при полном соблюдении всех сертификатов, с оплатой таможенных пошлин, с контролем качества соответствующих организаций России. Таким образом, параллельный импорт — это не разрешение снизить качество, а всего лишь возможность ввозить товары, не спрашивая на то разрешения у их производителя», — объяснил собеседник. Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта 28 июня. Это произошло в связи с беспрецедентным количеством антироссийских санкций, введенных странами Запада после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины.