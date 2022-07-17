Экономист сравнил параллельный импорт с выходом из рабства

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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, склад, груз, грузоперевозки, импорт, разгрузка товара, вилочный погрузчик
Параллельный импорт широко практикуется во всем цивилизованном мире, заявил экономист Фото:
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С помощью процедуры параллельного импорта Россия выйдет из рабского колониального преклонения перед иностранными производителями. Об этом заявил кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.

«Это свободный рынок, свободные люди: хочу — покупаю, хочу — продаю. Процедура параллельного импорта принята во всем цивилизованном мире. А мы были просто колониальной рабской державой в подчинении у иностранных производителей и спрашивали у них разрешения. Теперь же мы отменили рабское колониальное преклонение. Вот что значит параллельный импорт», — сказал Качалов в разговоре с агентством «Ридус».

Экономист отметил, что параллельный импорт не снижает контроль качества и безопасности товаров и услуг. «Производитель изготовил товары, допустим смартфоны, дилер купил их в Европе или в Азии, причем при полном соблюдении всех сертификатов, с оплатой таможенных пошлин, с контролем качества соответствующих организаций России. Таким образом, параллельный импорт — это не разрешение снизить качество, а всего лишь возможность ввозить товары, не спрашивая на то разрешения у их производителя», — объяснил собеседник.

Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта 28 июня. Это произошло в связи с беспрецедентным количеством антироссийских санкций, введенных странами Запада после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

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С помощью процедуры параллельного импорта Россия выйдет из рабского колониального преклонения перед иностранными производителями. Об этом заявил кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов. «Это свободный рынок, свободные люди: хочу — покупаю, хочу — продаю. Процедура параллельного импорта принята во всем цивилизованном мире. А мы были просто колониальной рабской державой в подчинении у иностранных производителей и спрашивали у них разрешения. Теперь же мы отменили рабское колониальное преклонение. Вот что значит параллельный импорт», — сказал Качалов в разговоре с агентством «Ридус». Экономист отметил, что параллельный импорт не снижает контроль качества и безопасности товаров и услуг. «Производитель изготовил товары, допустим смартфоны, дилер купил их в Европе или в Азии, причем при полном соблюдении всех сертификатов, с оплатой таможенных пошлин, с контролем качества соответствующих организаций России. Таким образом, параллельный импорт — это не разрешение снизить качество, а всего лишь возможность ввозить товары, не спрашивая на то разрешения у их производителя», — объяснил собеседник. Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта 28 июня. Это произошло в связи с беспрецедентным количеством антироссийских санкций, введенных странами Запада после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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