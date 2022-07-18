Геннадий Зюганов возмутился тем, что с выборов сняли весь список кандидатов в депутаты от КПРФ в Асбесте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился тем, что с выборов сняли весь список кандидатов в депутаты от КПРФ в Думу города Асбеста (Свердловская область). Политик считает, что произошедшее является произволом местных чиновников. Об этом Зюганов написал в своем telegram-канале.

«Мы изначально настроены на конкуренцию программ и команд. Но вместо этого местное жулье действует, что называется, по беспределу. Зарвавшихся „царьков“ нужно остановить! Будем разбираться, в том числе поднимем этот вопрос на уровне АП», — сказал Зюганов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что территориальная избирательная комиссия (ТИК) сняла весь список коммунистов и направила заявление в Следственный комитет по факту подделки подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции. Выдвижение кандидатов в городскую думу Асбеста проходит до 22 июля. Для попадания в список депутатам КПРФ нужно будет повторно проводить партийную конференцию.

Новости РИА URA.RU