Зюганов обрушился с критикой на свердловских чиновников. «Местное жулье»

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов возмутился тем, что с выборов сняли весь список кандидатов в депутаты от КПРФ в Асбесте Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился тем, что с выборов сняли весь список кандидатов в депутаты от КПРФ в Думу города Асбеста (Свердловская область). Политик считает, что произошедшее является произволом местных чиновников. Об этом Зюганов написал в своем telegram-канале.

«Мы изначально настроены на конкуренцию программ и команд. Но вместо этого местное жулье действует, что называется, по беспределу. Зарвавшихся „царьков“ нужно остановить! Будем разбираться, в том числе поднимем этот вопрос на уровне АП», — сказал Зюганов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что территориальная избирательная комиссия (ТИК) сняла весь список коммунистов и направила заявление в Следственный комитет по факту подделки подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции. Выдвижение кандидатов в городскую думу Асбеста проходит до 22 июля. Для попадания в список депутатам КПРФ нужно будет повторно проводить партийную конференцию.

Новости РИА URA.RU
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился тем, что с выборов сняли весь список кандидатов в депутаты от КПРФ в Думу города Асбеста (Свердловская область). Политик считает, что произошедшее является произволом местных чиновников. Об этом Зюганов написал в своем telegram-канале. «Мы изначально настроены на конкуренцию программ и команд. Но вместо этого местное жулье действует, что называется, по беспределу. Зарвавшихся „царьков“ нужно остановить! Будем разбираться, в том числе поднимем этот вопрос на уровне АП», — сказал Зюганов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что территориальная избирательная комиссия (ТИК) сняла весь список коммунистов и направила заявление в Следственный комитет по факту подделки подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции. Выдвижение кандидатов в городскую думу Асбеста проходит до 22 июля. Для попадания в список депутатам КПРФ нужно будет повторно проводить партийную конференцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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