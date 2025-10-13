Пермский экс-депутат Бурнашов опроверг данные о расформировании «Эспаньолы»

Бывший депутат Бурнашов проходит службу в бригаде «Эспаньола»
Бывший депутат Бурнашов проходит службу в бригаде «Эспаньола»

88-я добровольческая бригада «Эспаньола», действующая на территории спецоперации РФ на Украине, продолжает боевые действия. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов, который проходит службу в бригаде.

«„Эспаньола“ была, есть и будет работать и выполнять приказы. Да, подразделение стало поменьше, но это временно, но мы планируем пополнить свой коллектив. Мы сохраняемся как 88-я», — передает слова Бурнашова издание «Коммерсант-Прикамье».

В сентябре 2025 года в официальном telegram-канале бригады появилась информация, что 88-ю разведывательно-диверсионную бригаду «Эспаньола» расформировали. Незадолго до этого экс-депутат Государственной думы РФ от Пермского края Алексей Бурнашов заключил контракт на прохождение службы в этой бригаде. На СВО он отправился после того, как освободился из колонии. Его лишили свободы на два с половиной года за применение насилия и оскорбление представителя власти.

