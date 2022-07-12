12 июля 2022

В Челябинскую область привезли несколько тонн зараженных яблок

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, фрукты, яблоки
В плодах обнаружили вредителя — персиковую плодорожку Фото:

В Челябинскую область из Узбекистана завезли зараженную партию яблок. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в трех тоннах продукции выявили персиковую плодорожку.

«При проведении фитосанитарного контроля в исследуемом образце яблок выявлен карантинный вредный организм — персиковая плодожорка. Заражение продукции подтверждено результатами экспертизы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что несмотря на заражение продукцию выпустят в продажу. Однако перед этим она пройдет обязательную процедуру обеззараживания. Процедура проводится с целью уничтожения карантинных насекомых и предотвращения возможного распространения персиковой плодожорки в садах Челябинской области.

Ранее в Челябинскую область завезли 6,5 тонн зараженных фруктов. Продукцию также разрешили выпускать в продажу только после обеззараживания.

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В Челябинскую область из Узбекистана завезли зараженную партию яблок. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в трех тоннах продукции выявили персиковую плодорожку. «При проведении фитосанитарного контроля в исследуемом образце яблок выявлен карантинный вредный организм — персиковая плодожорка. Заражение продукции подтверждено результатами экспертизы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что несмотря на заражение продукцию выпустят в продажу. Однако перед этим она пройдет обязательную процедуру обеззараживания. Процедура проводится с целью уничтожения карантинных насекомых и предотвращения возможного распространения персиковой плодожорки в садах Челябинской области. Ранее в Челябинскую область завезли 6,5 тонн зараженных фруктов. Продукцию также разрешили выпускать в продажу только после обеззараживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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