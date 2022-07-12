В Челябинскую область привезли несколько тонн зараженных яблок

В плодах обнаружили вредителя — персиковую плодорожку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинскую область из Узбекистана завезли зараженную партию яблок. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в трех тоннах продукции выявили персиковую плодорожку.

«При проведении фитосанитарного контроля в исследуемом образце яблок выявлен карантинный вредный организм — персиковая плодожорка. Заражение продукции подтверждено результатами экспертизы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что несмотря на заражение продукцию выпустят в продажу. Однако перед этим она пройдет обязательную процедуру обеззараживания. Процедура проводится с целью уничтожения карантинных насекомых и предотвращения возможного распространения персиковой плодожорки в садах Челябинской области.

Ранее в Челябинскую область завезли 6,5 тонн зараженных фруктов. Продукцию также разрешили выпускать в продажу только после обеззараживания.