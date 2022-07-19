Губернатор Азаров сделал комплимент Комаровой

20 июля 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

А также адресовал ей комплименты из зала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал главу ХМАО Наталью Комарову удивительной женщиной и посвятил ей комплименты из зала. Это произошло во время одного из заседаний на форуме «Сильные идеи для нового мира» в Москве. Видеотрансляция велась на сайте мероприятия. «Мне кажется, большой успех, что в клубе Губернаторов дошло дело до Губернаторов. И все участники могут убедиться, что мои коллеги и я — мы не просто декорация, а участники этого форума. (Звучат аплодисменты из зала). Коллеги — это вам аплодисменты, в первую очередь, Наталье Владимировне! Удивительная женщина», — заявил Азаров. Губернатор ХМАО отреагировала на комплимент коллеги с улыбкой. Во время своего выступления Комарова предложила активнее использовать площадку Госсовета для реализации идей, которые прозвучали на форуме. Ранее URA.RU рассказало, что глава ХМАО пригласила других российских губернаторов в Ханты-Мансийск 21 июля для участия в выпуске мальков осетра в Иртыш. В этой церемонии намерена принять участие и сама глава региона. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал главу ХМАО Наталью Комарову удивительной женщиной и посвятил ей комплименты из зала. Это произошло во время одного из заседаний на форуме «Сильные идеи для нового мира» в Москве. Видеотрансляция велась на сайте мероприятия. «Мне кажется, большой успех, что в клубе Губернаторов дошло дело до Губернаторов. И все участники могут убедиться, что мои коллеги и я — мы не просто декорация, а участники этого форума. (Звучат аплодисменты из зала). Коллеги — это вам аплодисменты, в первую очередь, Наталье Владимировне! Удивительная женщина», — заявил Азаров. Губернатор ХМАО отреагировала на комплимент коллеги с улыбкой. Во время своего выступления Комарова предложила активнее использовать площадку Госсовета для реализации идей, которые прозвучали на форуме. Ранее URA.RU рассказало, что глава ХМАО пригласила других российских губернаторов в Ханты-Мансийск 21 июля для участия в выпуске мальков осетра в Иртыш. В этой церемонии намерена принять участие и сама глава региона.