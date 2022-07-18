18 июля 2022

Губернатор Комарова выпустит осетров в Иртыш

© Служба новостей «URA.RU»
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Собский рыборазводный завод. Поселок Харп. Приуральский район ЯНАО, рыба, осетр, осетровые
всего выпустят около 140 000 мальков осетра Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова выпустит осетров в Иртыш с набережной Ханты-Мансийска. Она сделает это вместе с мэром Ханты-Мансийска Максим Ряшиным. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в филиала ФГБУ «Главрыбвод».

«На набережной города Ханты-Мансийск будут установлены бассейны, в них будет плавать рыба (молодь осетра). Губернатор выступит c приветственным словом и затем она подходит к бассейну, набирает в ведерко осетров и уже выпускает их в Иртыш, — обрисовала программу действий заместитель начальника Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анастасия Омарова. Информацию об участии главы региона в мероприятии подтвердили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

Всего в реку планируют выпустить около 140 тысяч мальков осетра. Рыбу привезут с Абалакского экспериментального рыборазводного завода в специальных машинах с кислородным питанием. Чтобы выпустить всех мальков в Иртыш потребуется несколько часов. Выполняется он в рамках программы компенсации ущерба экосистеме Югры от компании «Самотлорнефтегаз». Нефтяника сами выбрали такой способ. За год они планируют восполнить популяцию осетра на 414 тысяч мальков.

Ранее URA.RU сообщало о задержании спекулянта краснокнижными осетрами. Поскольку ловля этой рыбы запрещена, он как нарушитель закона об обороте особо ценных диких животных был задержан полицией.

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Губернатор Югры Наталья Комарова выпустит осетров в Иртыш с набережной Ханты-Мансийска. Она сделает это вместе с мэром Ханты-Мансийска Максим Ряшиным. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в филиала ФГБУ «Главрыбвод». «На набережной города Ханты-Мансийск будут установлены бассейны, в них будет плавать рыба (молодь осетра). Губернатор выступит c приветственным словом и затем она подходит к бассейну, набирает в ведерко осетров и уже выпускает их в Иртыш, — обрисовала программу действий заместитель начальника Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анастасия Омарова. Информацию об участии главы региона в мероприятии подтвердили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Всего в реку планируют выпустить около 140 тысяч мальков осетра. Рыбу привезут с Абалакского экспериментального рыборазводного завода в специальных машинах с кислородным питанием. Чтобы выпустить всех мальков в Иртыш потребуется несколько часов. Выполняется он в рамках программы компенсации ущерба экосистеме Югры от компании «Самотлорнефтегаз». Нефтяника сами выбрали такой способ. За год они планируют восполнить популяцию осетра на 414 тысяч мальков. Ранее URA.RU сообщало о задержании спекулянта краснокнижными осетрами. Поскольку ловля этой рыбы запрещена, он как нарушитель закона об обороте особо ценных диких животных был задержан полицией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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