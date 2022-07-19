Комарова пригласила губернаторов выпустить осетров в Иртыш

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на форуме «Сильные идеи для нового времени» позвала глав регионов выпустить мальков осетра в Иртыш. Трансляция появилась на официальном сайте мероприятия.
«Если вы поедете со мной 21 июля в Ханты-Мансийск, то прям с самолета сможете попасть на важное событие. В Иртыш будут выпущены сотни тысяч мальков осетра», — отметила Наталья Комарова.
По словам главы ХМАО, изначально это была инициатива жителя округа. Сейчас это федеральная программа.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова выпустит 140 тысяч мальков осетра в Иртыш с набережной Ханты-Мансийска. Она сделает это вместе с мэром города Максимом Ряшиным.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на форуме «Сильные идеи для нового времени» позвала глав регионов выпустить мальков осетра в Иртыш. Трансляция появилась на официальном сайте мероприятия. «Если вы поедете со мной 21 июля в Ханты-Мансийск, то прям с самолета сможете попасть на важное событие. В Иртыш будут выпущены сотни тысяч мальков осетра», — отметила Наталья Комарова. По словам главы ХМАО, изначально это была инициатива жителя округа. Сейчас это федеральная программа. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова выпустит 140 тысяч мальков осетра в Иртыш с набережной Ханты-Мансийска. Она сделает это вместе с мэром города Максимом Ряшиным.