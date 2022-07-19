19 июля 2022
18 июля 2022

Комарова пригласила губернаторов выпустить осетров в Иртыш

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Глава ХМАО Наталья Комарова выступила на форуме «Сильные идеи для нового времени». Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на форуме «Сильные идеи для нового времени» позвала глав регионов выпустить мальков осетра в Иртыш. Трансляция появилась на официальном сайте мероприятия.

«Если вы поедете со мной 21 июля в Ханты-Мансийск, то прям с самолета сможете попасть на важное событие. В Иртыш будут выпущены сотни тысяч мальков осетра», — отметила Наталья Комарова.

По словам главы ХМАО, изначально это была инициатива жителя округа. Сейчас это федеральная программа.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова выпустит 140 тысяч мальков осетра в Иртыш с набережной Ханты-Мансийска. Она сделает это вместе с мэром города Максимом Ряшиным.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на форуме «Сильные идеи для нового времени» позвала глав регионов выпустить мальков осетра в Иртыш. Трансляция появилась на официальном сайте мероприятия. «Если вы поедете со мной 21 июля в Ханты-Мансийск, то прям с самолета сможете попасть на важное событие. В Иртыш будут выпущены сотни тысяч мальков осетра», — отметила Наталья Комарова. По словам главы ХМАО, изначально это была инициатива жителя округа. Сейчас это федеральная программа. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова выпустит 140 тысяч мальков осетра в Иртыш с набережной Ханты-Мансийска. Она сделает это вместе с мэром города Максимом Ряшиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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