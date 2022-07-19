Наследники Ельцина в ЕСПЧ пытались запретить выпуск водки Jelzin

20 июля 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

В самом ЕЦ заявили, что ни о каком суде и апелляции им неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Европейский суд по правам человека разрешил выпускать водку Boris Jelzin. Все это несмотря на споры, разразившиеся вокруг нее, а также недовольство наследников первого президента РФ Бориса Ельцина. «Страсбургский суд разрешил выпускать водку имени президента, несмотря на недовольство его наследников. Создателей напитка — Grands Chais de France — засекли Ельцин-центр и бывшая первая леди (Наина Ельцина — вдова Ельцина — прим. ред.). От них про оскорбительные намеки узнал европейский суд и чуть не уничтожил марку водки», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Подчеркивается, что после апелляции Boris Jelzin удалось уйти от всех обвинений, так как «жидкий Ельцин пишется и звучит иначе — значит, наследникам и одноименному фонду не мешает». Также telegram-канал заявляет, что материалы дела, которое завершилось совсем недавно, всплыли после обысков в Ельцин Центре. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу Ельцин Центра. «Нам об этом неизвестно», — коротко прокомментировали ситуацию в ЕЦ. Также корреспондент попытался связаться с первым заместителем исполнительного директора ЕЦ Людмилой Телень, но на звонок она не ответила. Трубку также не взял и исполнительный директор Александр Дроздов. Утром 24 июня силовики нагрянули с проверкой в Ельцин Центр. Причина — проверка информации о распространении запрещенной литературы. При этом исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов дал понять, что проверки силовиков не затронули сам Ельцин Центр, а силовики приходили в ЕЦ для разговора с руководителями «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексеем Мосиным и Анатолием Свечниковым. Фото: telegram-канал Ural Mash Фото: telegram-канал Ural Mash Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Европейский суд по правам человека разрешил выпускать водку Boris Jelzin. Все это несмотря на споры, разразившиеся вокруг нее, а также недовольство наследников первого президента РФ Бориса Ельцина. «Страсбургский суд разрешил выпускать водку имени президента, несмотря на недовольство его наследников. Создателей напитка — Grands Chais de France — засекли Ельцин-центр и бывшая первая леди (Наина Ельцина — вдова Ельцина — прим. ред.). От них про оскорбительные намеки узнал европейский суд и чуть не уничтожил марку водки», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Подчеркивается, что после апелляции Boris Jelzin удалось уйти от всех обвинений, так как «жидкий Ельцин пишется и звучит иначе — значит, наследникам и одноименному фонду не мешает». Также telegram-канал заявляет, что материалы дела, которое завершилось совсем недавно, всплыли после обысков в Ельцин Центре. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу Ельцин Центра. «Нам об этом неизвестно», — коротко прокомментировали ситуацию в ЕЦ. Также корреспондент попытался связаться с первым заместителем исполнительного директора ЕЦ Людмилой Телень, но на звонок она не ответила. Трубку также не взял и исполнительный директор Александр Дроздов. Утром 24 июня силовики нагрянули с проверкой в Ельцин Центр. Причина — проверка информации о распространении запрещенной литературы. При этом исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов дал понять, что проверки силовиков не затронули сам Ельцин Центр, а силовики приходили в ЕЦ для разговора с руководителями «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексеем Мосиным и Анатолием Свечниковым.