В Ельцин Центре назвали причину визита силовиков

По словам Дроздова, сам Ельцин Центр проверки не затронули Фото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики наведались в Ельцин Центр для разговора с руководителями «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексеем Мосиным и Анатолием Свечниковым. Исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов дал понять, что проверки силовиков не затронули сам Ельцин Центр. Об этом Дроздов заявил в разговоре с URA.RU.

«Информация на счет проверок Ельцин Центра это полная ерунда. Силовики приезжали поговорить с Мосиным и Свечниковым. У нас сейчас идет международная конференция „История сталинизма“, вот и все», — поделился Дроздов.

Утром 24 июня силовики нагрянули с проверкой в Ельцин Центр. Причина — проверка информации о распространении запрещенной литературы. Ранее URA.RU писало, что силовики провели обыски в офисе организации «Мемориал»* прошли утром 23 июля. «Причиной их проведения стали сообщения, что организация ведет противоправную деятельность. В офисе уже найдена экстремистская литература», — поделился источник URA.RU в Свердловской области. По итогу в офисе НКО нашли более 30 книг, признанных экстремистскими.

По мнению юристов, «Мемориалу»* грозит уголовное дело. «По привычке распространяемая без указания особого статуса издавшей ее структуры — иностранный агент. Правоохранительные органы начали проверку по ч.2 ст. 19.34 КоАП РФ, а в связи с неоднократностью привлечения указанной структуры к административной ответственности, по мнению юристов, в дальнейшем руководству екатеринбургского „Мемориала“* может грозить уголовная статья», — рассказал инсайдер URA.RU.

*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

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