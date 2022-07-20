Маковецкий и Лысенков сыграют челябинских боксеров в сериале ТНТ

21 июля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

В комедии на ТНТ Сергей Маковецкий примерит сначала боксерские перчатки, а потом строгий костюм Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков и Олег Гаас сыграют главные роли в сериале «Телохранители» канала ТНТ, героями которого станут три челябинских боксера. О запуске проекта сообщила компания Comedy Club Production. «Съемки начались 19 июля в Москве. Режиссером сериала стал Константин Смирнов („Жуки“, „Девушки с Макаровым“. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков (звезда сериала „Мажор“, „Домашний арест“) и Олег Гаас. Также с ситкоме заняты Александр Левин, Егор Овчинников, Яна Кошкина, Анатолий Журавлев, Инга Оболдина, Кирилл Полухин», — сообщает издание TV Mag По сюжету сериала, три профессиональных боксера из Челябинска решают заработать на коммерческих боях без правил. Это становится известным тренеру, и ребята теряют места в сборной. В ходе возлияний в московском баре спортсмены ссорятся с известным адвокатом и его охранниками. Убедительная победа в драке заканчивается в отделе полиции. Однако впечатленный юрист делает им предложение, от которого нельзя отказаться: тюрьма или работа на него в качестве телохранителей. Теперь парней из сурового Челябинска ждут стрельба, погони, угрозы врагов. А еще комедийные столкновения с непривычным бытом и поведением богатых москвичей при исполнении поручений нанимателя. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков и Олег Гаас сыграют главные роли в сериале «Телохранители» канала ТНТ, героями которого станут три челябинских боксера. О запуске проекта сообщила компания Comedy Club Production. «Съемки начались 19 июля в Москве. Режиссером сериала стал Константин Смирнов („Жуки“, „Девушки с Макаровым“. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков (звезда сериала „Мажор“, „Домашний арест“) и Олег Гаас. Также с ситкоме заняты Александр Левин, Егор Овчинников, Яна Кошкина, Анатолий Журавлев, Инга Оболдина, Кирилл Полухин», — сообщает издание TV Mag По сюжету сериала, три профессиональных боксера из Челябинска решают заработать на коммерческих боях без правил. Это становится известным тренеру, и ребята теряют места в сборной. В ходе возлияний в московском баре спортсмены ссорятся с известным адвокатом и его охранниками. Убедительная победа в драке заканчивается в отделе полиции. Однако впечатленный юрист делает им предложение, от которого нельзя отказаться: тюрьма или работа на него в качестве телохранителей. Теперь парней из сурового Челябинска ждут стрельба, погони, угрозы врагов. А еще комедийные столкновения с непривычным бытом и поведением богатых москвичей при исполнении поручений нанимателя.