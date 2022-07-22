DM: Европу ждут неприятности после поездки Путина в Иран

Владимир Путин может сформировать новый антизападный альянс, считает аналитик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран может послужить началом для формирования нового антизападного альянса. Об этом заявил директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд в статье для Daily Mail.

«Этот саммит демонстрирует вновь возникающий антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре. Это пугающая перспектива», — считает Алмонд.

По его мнению, заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что Россия и Иран собираются вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стоит воспринимать, как предупреждение для западных лидеров. «Между двумя странами существует растущая связь. Помимо общих врагов на Западе, Россия и Иран развивают сотрудничество в области военных технологий», — добавил дипломат.

Кроме того, серьезным поводом для беспокойства является присутствие президента Турции Реджепа Эрдогана на встрече, считает автор. «Он уже давно смещает свои интересы и политику с западных демократий на восточные режимы», — объяснил Алмонд.

Российский лидер вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите в Тегеране 20 июля. По итогам встречи главы государств приняли совместное заявление по укреплению трехстороннего сотрудничества. Позже обозреватели американского журнала Newsweek обеспокоились тем, что визит президента РФ в Иран укрепляет новый альянс: Россия—Иран—Сирия—Китай—Северная Корея.

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