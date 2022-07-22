Путину доверяет больше 80% россиян

22 июля 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Решения президент РФ одобряют 78,1% опрошенных россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину составляет 81,1%. Такие данные опубликованы на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,1% респондентов», — сообщается в обзоре ВЦИОМ. Поддерживают решения президента тоже большинство граждан: уровень одобрения действий Путина составляет 78,1%. Положительную оценку действиям премьер-министра и Правительства России дают 52,4% россиян. А уровень поддержки ведущей политической партии «Единая Россия» составляет 40%. Ранее URA.RU сообщало, что россияне изменили свое отношение к президенту после начала спецоперации. С февраля по апрель уровень одобрения деятельности главы государства вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину составляет 81,1%. Такие данные опубликованы на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,1% респондентов», — сообщается в обзоре ВЦИОМ. Поддерживают решения президента тоже большинство граждан: уровень одобрения действий Путина составляет 78,1%. Положительную оценку действиям премьер-министра и Правительства России дают 52,4% россиян. А уровень поддержки ведущей политической партии «Единая Россия» составляет 40%. Ранее URA.RU сообщало, что россияне изменили свое отношение к президенту после начала спецоперации. С февраля по апрель уровень одобрения деятельности главы государства вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%.