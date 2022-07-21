Замглавного врача больницы Кунашака арестовали после визита ФСБ

Медика обвиняют в незаконном получении выплат от государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кунашакский районный суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест заместителя главного врача районной больницы Илью Муллаярова, обвиняемого в мошенничестве и задержанного сотрудника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 сентября», — рассказали в суде.

В прокуратуре Кунашакского района URA.RU подтвердили, что прокурором поддержано ходатайство следствия, так как на свободе фигурант уголовного дела, расследование которого находится в начальной стадии, может скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле.

Ранее фигурантами уголовного дела также стали главный врач больницы Ринат Рахматуллин и заведующая поликлиникой Ирина Закирова. Они признали вину и находятся под подпиской о невыезде. Оба являются депутатами собрания депутатов Кунашакского района. В уголовном деле речь идет о незаконном получении медиками выплат в период пандемии коронавируса. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ по Челябинской области.