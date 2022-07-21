21 июля 2022

Замглавного врача больницы Кунашака арестовали после визита ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, эпидемия, врачи, больница, медики, центр онкологии и ядерной медицины, коронавирус
Медика обвиняют в незаконном получении выплат от государства Фото:

Кунашакский районный суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест заместителя главного врача районной больницы Илью Муллаярова, обвиняемого в мошенничестве и задержанного сотрудника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 сентября», — рассказали в суде.

В прокуратуре Кунашакского района URA.RU подтвердили, что прокурором поддержано ходатайство следствия, так как на свободе фигурант уголовного дела, расследование которого находится в начальной стадии, может скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле.

Ранее фигурантами уголовного дела также стали главный врач больницы Ринат Рахматуллин и заведующая поликлиникой Ирина Закирова. Они признали вину и находятся под подпиской о невыезде. Оба являются депутатами собрания депутатов Кунашакского района. В уголовном деле речь идет о незаконном получении медиками выплат в период пандемии коронавируса. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ по Челябинской области.

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Кунашакский районный суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест заместителя главного врача районной больницы Илью Муллаярова, обвиняемого в мошенничестве и задержанного сотрудника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 сентября», — рассказали в суде. В прокуратуре Кунашакского района URA.RU подтвердили, что прокурором поддержано ходатайство следствия, так как на свободе фигурант уголовного дела, расследование которого находится в начальной стадии, может скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле. Ранее фигурантами уголовного дела также стали главный врач больницы Ринат Рахматуллин и заведующая поликлиникой Ирина Закирова. Они признали вину и находятся под подпиской о невыезде. Оба являются депутатами собрания депутатов Кунашакского района. В уголовном деле речь идет о незаконном получении медиками выплат в период пандемии коронавируса. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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