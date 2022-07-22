В Екатеринбурге закатили масштабную летнюю вечеринку в стиле популярной американской медифраншизы «Форсаж» с выставкой элитных автомобилей, московскими диджеями и яркими танцовщицами. Мероприятие дало старт официальному запуску детейлинг-центра Autolab by RCC сына главы «Русской медной компании» Тимофея Алтушкина. О том, как это было — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
Прийти на открытие и оценить масштаб вечеринки мог любой желающий. Однако на территории была организована и VIP-зона на втором этаже, куда могли попасть лишь те, кого пригласил лично Тимофей Алтушкин. На входе гостей встречали девушки с приветственными табличками, направляя людей к зонам развлечений. Среди них — автостимуляторы, гоночный трек в миниатюре, фотозоны, зона отдыха, а также выставка элитных и раритетных автомобилей.
На входе гостям сразу давали понять, что они по адресу
К слову, выставленные машины были из личной коллекции младшего Алтушкина. Гости могли рассмотреть авто классов: Street, Off-road, Retro и Premium. А одну из машин — зеленую BMW, разрисовал художник-каллиграфист. Музыкальным сопровождением мероприятия стали выступления трех DJ, которых пригласили специально из Москвы.
Также гостей развлекали двойники главных персонажей «Форсажа» — полицейский под прикрытием Брайан О’Коннер и лидер автомобильных гонщиков Доминик Торетто. Второй, кстати, оказался аж в двух экземпляра — один из них был специально нанятый актер, а второй обычный гость, выглядящий как один из главных героев.
Ранее журналист URA.RU побывал на презентации премиального детейлинг-центр Autolab by RCС, аналогов которому на Урале нет. В нем работают лучшие специалисты, а сам он укомплектован современнейшем оборудованием. На втором этаже располагаются кабинеты и ресторан Neoni с азиатской кухней. Летом будет работать веранда с видом на озерцо и VIP-лаунджем.
На открытии в каждой фотозоне присутствовал фотограф
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
В Екатеринбурге закатили масштабную летнюю вечеринку в стиле популярной американской медифраншизы «Форсаж» с выставкой элитных автомобилей, московскими диджеями и яркими танцовщицами. Мероприятие дало старт официальному запуску детейлинг-центра Autolab by RCC сына главы «Русской медной компании» Тимофея Алтушкина. О том, как это было — смотрите в фоторепортаже URA.RU. Прийти на открытие и оценить масштаб вечеринки мог любой желающий. Однако на территории была организована и VIP-зона на втором этаже, куда могли попасть лишь те, кого пригласил лично Тимофей Алтушкин. На входе гостей встречали девушки с приветственными табличками, направляя людей к зонам развлечений. Среди них — автостимуляторы, гоночный трек в миниатюре, фотозоны, зона отдыха, а также выставка элитных и раритетных автомобилей. К слову, выставленные машины были из личной коллекции младшего Алтушкина. Гости могли рассмотреть авто классов: Street, Off-road, Retro и Premium. А одну из машин — зеленую BMW, разрисовал художник-каллиграфист. Музыкальным сопровождением мероприятия стали выступления трех DJ, которых пригласили специально из Москвы. Также гостей развлекали двойники главных персонажей «Форсажа» — полицейский под прикрытием Брайан О’Коннер и лидер автомобильных гонщиков Доминик Торетто. Второй, кстати, оказался аж в двух экземпляра — один из них был специально нанятый актер, а второй обычный гость, выглядящий как один из главных героев. Ранее журналист URA.RU побывал на презентации премиального детейлинг-центр Autolab by RCС, аналогов которому на Урале нет. В нем работают лучшие специалисты, а сам он укомплектован современнейшем оборудованием. На втором этаже располагаются кабинеты и ресторан Neoni с азиатской кухней. Летом будет работать веранда с видом на озерцо и VIP-лаунджем.