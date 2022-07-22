Из коллекции Алтушкина на открытии автомойки были представлены такие марки авто, как «Волга», Audi, Porsche, Mercedes-Benz и многие другие Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

В Екатеринбурге закатили масштабную летнюю вечеринку в стиле популярной американской медифраншизы «Форсаж» с выставкой элитных автомобилей, московскими диджеями и яркими танцовщицами. Мероприятие дало старт официальному запуску детейлинг-центра Autolab by RCC сына главы «Русской медной компании» Тимофея Алтушкина. О том, как это было — смотрите в фоторепортаже URA.RU.

Прийти на открытие и оценить масштаб вечеринки мог любой желающий. Однако на территории была организована и VIP-зона на втором этаже, куда могли попасть лишь те, кого пригласил лично Тимофей Алтушкин. На входе гостей встречали девушки с приветственными табличками, направляя людей к зонам развлечений. Среди них — автостимуляторы, гоночный трек в миниатюре, фотозоны, зона отдыха, а также выставка элитных и раритетных автомобилей.

На входе гостям сразу давали понять, что они по адресу Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

DJ играли музыку из фильмов «Форсаж» и street style треки Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

К слову, выставленные машины были из личной коллекции младшего Алтушкина. Гости могли рассмотреть авто классов: Street, Off-road, Retro и Premium. А одну из машин — зеленую BMW, разрисовал художник-каллиграфист. Музыкальным сопровождением мероприятия стали выступления трех DJ, которых пригласили специально из Москвы.

Также гостей развлекали двойники главных персонажей «Форсажа» — полицейский под прикрытием Брайан О’Коннер и лидер автомобильных гонщиков Доминик Торетто. Второй, кстати, оказался аж в двух экземпляра — один из них был специально нанятый актер, а второй обычный гость, выглядящий как один из главных героев.

Ранее журналист URA.RU побывал на презентации премиального детейлинг-центр Autolab by RCС, аналогов которому на Урале нет. В нем работают лучшие специалисты, а сам он укомплектован современнейшем оборудованием. На втором этаже располагаются кабинеты и ресторан Neoni с азиатской кухней. Летом будет работать веранда с видом на озерцо и VIP-лаунджем.

На открытии в каждой фотозоне присутствовал фотограф Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Отдохнуть можно было на пуфиках, благо погода позволяла Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Гости могли примерить на себя роль гонщиков Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Также были заезды на мини-машинах Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

В гараже гостей ждала подборка элитных авто Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Заднюю часть одной из BMW разрисовал художник Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Многие присутствующие не только фотографировались с машинами, но и живо обсуждали их характеристики Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

На открытии было танцевальное шоу Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Особых гостей встречали на втором этаже Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Street style стал ведущим в дресс-коде Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

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