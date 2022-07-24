ПФ «Сургутнефтегаз» внезапно изменил условия для клиентов

25 июля 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

В компании это объяснили заботой о безопасности клиентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Клиентов негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» рекомендуют своим клиентам изменить контактные данные, а именно — адреса электронных почт на домен.ru, если они пользовались иными. Об этом URA.RU сообщил один из клиентов фонда на условиях анонимности. «Тысячу лет не звонили, а тут аж несколько пропущенных от них. Когда связался с ними объяснили, что необходимо поменять почту с домена.com на.ru. Спросил, а зачем это нужно делать? Ответили: пришло распоряжение сверху и они всех сейчас обзванивают», — сообщил собеседник. В пенсионном фонде «Сургутнефтегаз» сообщили корреспонденту URA.RU что смена доменов вызвана условиями безопасности. И носит эта просьба рекомендательный характер. «В связи с событиями в стране есть определенные ограничения по информационной безопасности. Клиенты на доменах.com могут столкнуться с тем, что до них не будут доходить наши письма, поэтому мы и просим всех сменить адреса. Это только рекомендация», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что россиянам предложили взамен YouTube пользоваться отечественными платформами видеохостинга. Жителям страны предложили пользоваться «Яндекс.Видео», «ВКонтакте» и Rutube.

Клиентов негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз» рекомендуют своим клиентам изменить контактные данные, а именно — адреса электронных почт на домен.ru, если они пользовались иными. Об этом URA.RU сообщил один из клиентов фонда на условиях анонимности. «Тысячу лет не звонили, а тут аж несколько пропущенных от них. Когда связался с ними объяснили, что необходимо поменять почту с домена.com на.ru. Спросил, а зачем это нужно делать? Ответили: пришло распоряжение сверху и они всех сейчас обзванивают», — сообщил собеседник. В пенсионном фонде «Сургутнефтегаз» сообщили корреспонденту URA.RU что смена доменов вызвана условиями безопасности. И носит эта просьба рекомендательный характер. «В связи с событиями в стране есть определенные ограничения по информационной безопасности. Клиенты на доменах.com могут столкнуться с тем, что до них не будут доходить наши письма, поэтому мы и просим всех сменить адреса. Это только рекомендация», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что россиянам предложили взамен YouTube пользоваться отечественными платформами видеохостинга. Жителям страны предложили пользоваться «Яндекс.Видео», «ВКонтакте» и Rutube.