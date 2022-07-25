25 июля 2022

Свердловчанин избил ногами женщину, спасавшую собаку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Защищая своего питомца, женщина пострадала Фото:

Житель Березовского (Свердловская область) избил ногами женщину, которая пыталась оттащить его питбуля от своей маленькой собаки. Крупный пес внезапно набросился на маленького, но драка собак неожиданно переросла в избиение женщины. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

«На улице Красных героев, 16 завязалась стычка между двумя собаками с хозяевами. Женщина помогла им разойтись, после чего один из мужиков начал ее бить», — рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано в БГО | Березовский» во «ВКонтакте». Судя по видео, участники конфликта пострадали не только от укусов: женщина получила удар ногой от хозяина бойцовой собаки.

URA.RU обратилось за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Однако он заявил, что о подробностях конфликта сможет рассказать чуть позже.

Ранее бездомная собака напала на 9-летнюю девочку в поселке Цементном в Невьянске (Свердловская область). Как рассказала мама девочки, животное вело себя агрессивно в отношении других прохожих.

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Житель Березовского (Свердловская область) избил ногами женщину, которая пыталась оттащить его питбуля от своей маленькой собаки. Крупный пес внезапно набросился на маленького, но драка собак неожиданно переросла в избиение женщины. Об этом местные жители рассказали в соцсетях. «На улице Красных героев, 16 завязалась стычка между двумя собаками с хозяевами. Женщина помогла им разойтись, после чего один из мужиков начал ее бить», — рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано в БГО | Березовский» во «ВКонтакте». Судя по видео, участники конфликта пострадали не только от укусов: женщина получила удар ногой от хозяина бойцовой собаки. URA.RU обратилось за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Однако он заявил, что о подробностях конфликта сможет рассказать чуть позже. Ранее бездомная собака напала на 9-летнюю девочку в поселке Цементном в Невьянске (Свердловская область). Как рассказала мама девочки, животное вело себя агрессивно в отношении других прохожих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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