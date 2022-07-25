Свердловчанин избил ногами женщину, спасавшую собаку. Видео

26 июля 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Защищая своего питомца, женщина пострадала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Березовского (Свердловская область) избил ногами женщину, которая пыталась оттащить его питбуля от своей маленькой собаки. Крупный пес внезапно набросился на маленького, но драка собак неожиданно переросла в избиение женщины. Об этом местные жители рассказали в соцсетях. «На улице Красных героев, 16 завязалась стычка между двумя собаками с хозяевами. Женщина помогла им разойтись, после чего один из мужиков начал ее бить», — рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано в БГО | Березовский» во «ВКонтакте». Судя по видео, участники конфликта пострадали не только от укусов: женщина получила удар ногой от хозяина бойцовой собаки. URA.RU обратилось за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Однако он заявил, что о подробностях конфликта сможет рассказать чуть позже. Ранее бездомная собака напала на 9-летнюю девочку в поселке Цементном в Невьянске (Свердловская область). Как рассказала мама девочки, животное вело себя агрессивно в отношении других прохожих.

Житель Березовского (Свердловская область) избил ногами женщину, которая пыталась оттащить его питбуля от своей маленькой собаки. Крупный пес внезапно набросился на маленького, но драка собак неожиданно переросла в избиение женщины. Об этом местные жители рассказали в соцсетях. «На улице Красных героев, 16 завязалась стычка между двумя собаками с хозяевами. Женщина помогла им разойтись, после чего один из мужиков начал ее бить», — рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано в БГО | Березовский» во «ВКонтакте». Судя по видео, участники конфликта пострадали не только от укусов: женщина получила удар ногой от хозяина бойцовой собаки. URA.RU обратилось за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Однако он заявил, что о подробностях конфликта сможет рассказать чуть позже. Ранее бездомная собака напала на 9-летнюю девочку в поселке Цементном в Невьянске (Свердловская область). Как рассказала мама девочки, животное вело себя агрессивно в отношении других прохожих.