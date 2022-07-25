25 июля 2022

Ефрейтор Дмитрий Мальцев из Пермского края погиб на Украине

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В селе Доег простятся с ефрейтором Дмитрием Мальцевым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель села Доег Пермского края Дмитрий Мальцев. О гибели ефрейтора сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа.

«С прискорбием и болью сообщаем, что 8 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк Мальцев Дмитрий Иванович», — говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Власти выражают соболезнования родным и близким.

Дмитрий Мальцев родился 7 июля 1998 года в селе Доег. После школы учился в Пермском медицинском государственном медицинском университете. Прощание с бойцом состоится 28 июля в его родной школе.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на Украине. Он заявил, что ее целью является денацификация и демилитаризация этой страны, освобождение жителей Донецкой и Луганской республик от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель села Доег Пермского края Дмитрий Мальцев. О гибели ефрейтора сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа. «С прискорбием и болью сообщаем, что 8 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк Мальцев Дмитрий Иванович», — говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Власти выражают соболезнования родным и близким. Дмитрий Мальцев родился 7 июля 1998 года в селе Доег. После школы учился в Пермском медицинском государственном медицинском университете. Прощание с бойцом состоится 28 июля в его родной школе. В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на Украине. Он заявил, что ее целью является денацификация и демилитаризация этой страны, освобождение жителей Донецкой и Луганской республик от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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