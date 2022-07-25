Ефрейтор Дмитрий Мальцев из Пермского края погиб на Украине

В селе Доег простятся с ефрейтором Дмитрием Мальцевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель села Доег Пермского края Дмитрий Мальцев. О гибели ефрейтора сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа.

«С прискорбием и болью сообщаем, что 8 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк Мальцев Дмитрий Иванович», — говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Власти выражают соболезнования родным и близким.

Дмитрий Мальцев родился 7 июля 1998 года в селе Доег. После школы учился в Пермском медицинском государственном медицинском университете. Прощание с бойцом состоится 28 июля в его родной школе.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на Украине. Он заявил, что ее целью является денацификация и демилитаризация этой страны, освобождение жителей Донецкой и Луганской республик от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.