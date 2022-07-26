В свердловском заксобрании выявили случаи коронавируса

В свердловском заксобрании есть заболевшие коронавирусом Екатерина Сычкова © URA.RU

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В заксобрании Свердловской области подтвердились несколько случаев коронавируса. По словам источника URA.RU, заболевших насчитывается шесть человек, среди них есть и депутаты. Однако спикер парламента Людмила Бабушкина заявила агентству, что речь идет только о четырех случаях – среди сотрудников аппарата.

На очередное заседание 26 июля депутаты впервые за несколько месяцев пришли в масках. Парламентарии объясняли URA.RU, что масочный режим ввели в тестовом режиме из-за вновь растущих заражений коронавирусом. В этот же день – до начала заседания – их тестировали на COVID прямо в здании заксо.

Источник агентства заявил, что ПЦР-тесты нескольких человек дали положительный результат. «По неофициальным данным, это два депутата и четыре работника аппарата», - передал инсайдер. Другой собеседник обратил внимание, что не все пришедшие депутаты сидели в общем зале: по словам источника, пара его коллег участвовала в заседании по видеосвязи из отдельного кабинета.

Спикер Бабушкина заверила URA.RU, что среди членов парламента случаев коронавируса нет – все они здоровы. «У нас заболели четыре сотрудника аппарата, поэтому мы проводили ПЦР-тестирование. Все депутаты работают на месте, кроме тех, кто в командировке или отсутствует по личной необходимости», - заметила Бабушкина.

В последние недели по всей России и конкретно на Урале число случаев коронавируса вновь начало расти. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рекомендовал регионам следить за обстановкой и, в случае необходимости, принимать меры.