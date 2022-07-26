Девушка просила очевидца не снимать ее на видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) 26 июля местный водитель встретил на дороге обнаженную девушку. Она шла по проезжей части на улице Мира с сумкой и в одних трусах. Видео появилось в социальных сетях.

«Сегодня рано утром в Березовском по улице Мира гуляла полуобнаженная девушка. Из одежды на ней были лишь трусики, цепочка и сумочка», — сообщает telegram-канал «Типичный Екатеринбург». Что заставило девушку выйти в таком виде на улицу — остается загадкой. Однако во время съемки она просила мужчину перестать записывать ее на видео. Как сообщает Е1, в помощи девушка не нуждалась.

Ранее в доме №28 по улице Рощинской в Екатеринбурге соседи обезвредили пьяного голого мужчину, который, по словам очевидцев, пытался изнасиловать женщину в лифте. Обнаженного мужчину заперли в подъезде и не выпускали до приезда полиции. Вместе с полицейскими на место прибыли и сотрудники скорой помощи.