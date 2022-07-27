Глава Екатеринбурга мешает товарищу экс-мэра выйти в кэш

Заявление Алексея Орлова на камеры не было случайным, говорят в его окружении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обесценил актив девелопера Александра Панкратова («Компания №8»). На фоне переговоров бизнесмена о продаже земли в парке РТИ градоначальник заявил СМИ, что не позволит строить жилые высотки на этой территории.

История длится несколько лет. Все это время Панкратов, которого называют хорошим знакомым экс-мэра Александра Высокинского, пытался избавиться от пяти участков под стадионом Южный. Он вел переговоры сначала с бизнесменами, а затем со свердловским мингосимущества (требуя взамен несколько площадок в Академическом), но безрезультатно. А в конце 2021-го мэрия добилась изменений в генплан: землю Панкратова перевели в «зеленую» зону. То есть теперь общественно-деловая застройка там невозможна.

Утром 27 июля Орлов приехал в теннисную школу на ул. 8 Марта. Двухэтажное здание в удручающем состоянии находится как раз на одном из участков Панкратова. Мэрия платит ему за аренду более 1,5 миллиона рублей ежегодно. И пока постройка в частной собственности, власти тратить на ремонт бюджетные деньги не могут, объяснила Орлову начальник управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина.

«У нас эта территория в генплане закреплена как зеленая территория. Это леса. Никакого жилья здесь не будет. Должна быть парковая зона и хорошие спортивные современные объекты. Я сегодня уже поручение дал с собственником переговоры возобновить», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

В чем замысел градоначальника, пока неясно. «Сейчас Панкратов, выйдя из переговоров с МУГИСО, вернулся к консультациям с бизнесменами. То есть пытается получить за свои участки кэш. Публичное заявление мэра едва ли способствует формированию выгодной цены», — поделился с URA.RU источник, знакомый с ходом обсуждений.

Мэрия Екатеринбурга каким-то образом хочет получить парк РТИ в свою собственность Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU