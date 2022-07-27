27 июля 2022

Жители Златоуста нашли птенцов в необычном месте. Видео

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Спасо-Преображенский храм в селе Батурино, гнездо, вылупившиеся птенцы
Пушистые комочки громко звали маму Фото:

Житель Златоуста Челябинской области обнаружил птенцов в системе вентиляции ванной комнаты. Видео находки он выложил в соцсети.

«Житель Златоуста Денис Р. был очень удивлен, когда в ванной из вентиляции услышал писк. Заглянув туда, увидел птенцов», — указано в сообщении паблика «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте».

В комментариях участники сообщества рассказали, что также доставали птенцов из системы вентиляции многоквартирного дома. Их мама ожидала пернатых деток на антенне и не переставала звать.

Ранее на автостанции города Копейска дикая утка вывела птенцов. Они выросли в местном ручье и регулярно посещали перроны.

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Житель Златоуста Челябинской области обнаружил птенцов в системе вентиляции ванной комнаты. Видео находки он выложил в соцсети. «Житель Златоуста Денис Р. был очень удивлен, когда в ванной из вентиляции услышал писк. Заглянув туда, увидел птенцов», — указано в сообщении паблика «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте». В комментариях участники сообщества рассказали, что также доставали птенцов из системы вентиляции многоквартирного дома. Их мама ожидала пернатых деток на антенне и не переставала звать. Ранее на автостанции города Копейска дикая утка вывела птенцов. Они выросли в местном ручье и регулярно посещали перроны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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