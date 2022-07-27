Пушистые комочки громко звали маму Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Златоуста Челябинской области обнаружил птенцов в системе вентиляции ванной комнаты. Видео находки он выложил в соцсети.

«Житель Златоуста Денис Р. был очень удивлен, когда в ванной из вентиляции услышал писк. Заглянув туда, увидел птенцов», — указано в сообщении паблика «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте».

В комментариях участники сообщества рассказали, что также доставали птенцов из системы вентиляции многоквартирного дома. Их мама ожидала пернатых деток на антенне и не переставала звать.

Ранее на автостанции города Копейска дикая утка вывела птенцов. Они выросли в местном ручье и регулярно посещали перроны.