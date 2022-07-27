В Челябинске отменили аукцион по строительству на берегу озера

Мэрия Челябинска отменила аукцион по продаже участка под жилую застройку на берегу Первого озера. Как указано на сайте мэрии, документацию нужно привести в соответствие стандартам.
«В соответствии с Гражданским кодексом и Земельным кодексом РФ, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска извещает об отказе в проведении назначенного на 25 августа аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка. Объект расположен по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица Эльтонская 2-я, лот № 1», — говорится в распоряжении на сайте мэрии.
Отказ от проведения назначенного аукциона в мэрии объяснили тем, что нужно внести технические изменения в документацию в части землепользования. Территория будет повторно выставлена на торги в конце августа.
Ранее мэрия объявила аукцион на инвестиционно привлекательный земельный участок у Первого озера под многоэтажную застройку. Стартовая цена лота составляла 1,3 млн рублей. Площадь участка составляет 5 тысяч 793 квадратных метров.
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