27 июля 2022

В Челябинске отменили аукцион по строительству на берегу озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Земельный участок будет повторно выставлен на торги в конце августа Фото:

Мэрия Челябинска отменила аукцион по продаже участка под жилую застройку на берегу Первого озера. Как указано на сайте мэрии, документацию нужно привести в соответствие стандартам.

«В соответствии с Гражданским кодексом и Земельным кодексом РФ, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска извещает об отказе в проведении назначенного на 25 августа аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка. Объект расположен по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица Эльтонская 2-я, лот № 1», — говорится в распоряжении на сайте мэрии.

Отказ от проведения назначенного аукциона в мэрии объяснили тем, что нужно внести технические изменения в документацию в части землепользования. Территория будет повторно выставлена на торги в конце августа.

Ранее мэрия объявила аукцион на инвестиционно привлекательный земельный участок у Первого озера под многоэтажную застройку. Стартовая цена лота составляла 1,3 млн рублей. Площадь участка составляет 5 тысяч 793 квадратных метров.

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Мэрия Челябинска отменила аукцион по продаже участка под жилую застройку на берегу Первого озера. Как указано на сайте мэрии, документацию нужно привести в соответствие стандартам. «В соответствии с Гражданским кодексом и Земельным кодексом РФ, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска извещает об отказе в проведении назначенного на 25 августа аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка. Объект расположен по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица Эльтонская 2-я, лот № 1», — говорится в распоряжении на сайте мэрии. Отказ от проведения назначенного аукциона в мэрии объяснили тем, что нужно внести технические изменения в документацию в части землепользования. Территория будет повторно выставлена на торги в конце августа. Ранее мэрия объявила аукцион на инвестиционно привлекательный земельный участок у Первого озера под многоэтажную застройку. Стартовая цена лота составляла 1,3 млн рублей. Площадь участка составляет 5 тысяч 793 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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