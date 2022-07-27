27 июля 2022

Появилось видео ночной перестрелки в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Оружие. Челябинск, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, винтовка, карабин, ствол, курок, бойня
Двое участников разборки уже задержаны Фото:

В Сети появилось видео ночной перестрелки на ул. Посадской, 24 в Екатеринбурге, в результате которой несколько человек доставили в больницу. На кадрах — развязка конфликта: мужчина выбегает с парковки на проезжую часть (вероятно, к поджидающей его машине), за ним гонятся двое и стреляют.

Ранее источник URA.RU сообщал, что в конфликте участвовали около десяти бойцов. Одна группа прибыла на парковку на серебристой Lada Priora, другая — на Ford. «Была перестрелка, предположительно из пневматического ружья, более десяти выстрелов, у серой машины лежал человек. Они его в машину положили и увезли, — рассказал порталу E1.ru автор ролика. — Непонятно, куда увезли того, кого ранили. Они поехали в сторону перекрестка Белореченской и Шаумяна».

В полиции URA.RU рассказали, что в территориальный ОВД были доставлены два человека. «Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и личности всех участников инцидента. По результатам начатой проверки полицией будет принято соответствующе процессуальное решение», — анонсируют в ведомстве.

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В Сети появилось видео ночной перестрелки на ул. Посадской, 24 в Екатеринбурге, в результате которой несколько человек доставили в больницу. На кадрах — развязка конфликта: мужчина выбегает с парковки на проезжую часть (вероятно, к поджидающей его машине), за ним гонятся двое и стреляют. Ранее источник URA.RU сообщал, что в конфликте участвовали около десяти бойцов. Одна группа прибыла на парковку на серебристой Lada Priora, другая — на Ford. «Была перестрелка, предположительно из пневматического ружья, более десяти выстрелов, у серой машины лежал человек. Они его в машину положили и увезли, — рассказал порталу E1.ru автор ролика. — Непонятно, куда увезли того, кого ранили. Они поехали в сторону перекрестка Белореченской и Шаумяна». В полиции URA.RU рассказали, что в территориальный ОВД были доставлены два человека. «Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и личности всех участников инцидента. По результатам начатой проверки полицией будет принято соответствующе процессуальное решение», — анонсируют в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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