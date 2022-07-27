Появилось видео ночной перестрелки в Екатеринбурге

28 июля 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Двое участников разборки уже задержаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сети появилось видео ночной перестрелки на ул. Посадской, 24 в Екатеринбурге, в результате которой несколько человек доставили в больницу. На кадрах — развязка конфликта: мужчина выбегает с парковки на проезжую часть (вероятно, к поджидающей его машине), за ним гонятся двое и стреляют. Ранее источник URA.RU сообщал, что в конфликте участвовали около десяти бойцов. Одна группа прибыла на парковку на серебристой Lada Priora, другая — на Ford. «Была перестрелка, предположительно из пневматического ружья, более десяти выстрелов, у серой машины лежал человек. Они его в машину положили и увезли, — рассказал порталу E1.ru автор ролика. — Непонятно, куда увезли того, кого ранили. Они поехали в сторону перекрестка Белореченской и Шаумяна». В полиции URA.RU рассказали, что в территориальный ОВД были доставлены два человека. «Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и личности всех участников инцидента. По результатам начатой проверки полицией будет принято соответствующе процессуальное решение», — анонсируют в ведомстве.

В Сети появилось видео ночной перестрелки на ул. Посадской, 24 в Екатеринбурге, в результате которой несколько человек доставили в больницу. На кадрах — развязка конфликта: мужчина выбегает с парковки на проезжую часть (вероятно, к поджидающей его машине), за ним гонятся двое и стреляют. Ранее источник URA.RU сообщал, что в конфликте участвовали около десяти бойцов. Одна группа прибыла на парковку на серебристой Lada Priora, другая — на Ford. «Была перестрелка, предположительно из пневматического ружья, более десяти выстрелов, у серой машины лежал человек. Они его в машину положили и увезли, — рассказал порталу E1.ru автор ролика. — Непонятно, куда увезли того, кого ранили. Они поехали в сторону перекрестка Белореченской и Шаумяна». В полиции URA.RU рассказали, что в территориальный ОВД были доставлены два человека. «Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и личности всех участников инцидента. По результатам начатой проверки полицией будет принято соответствующе процессуальное решение», — анонсируют в ведомстве.