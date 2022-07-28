Суд запретил челябинцу продажу военных очков и шлема за границу

Конституционный суд РФ (КС) подтвердил абсолютный запрет на продажу любой продукции военного назначения за границу неуполномоченными лицами. Он отказал жителю Челябинской области Александру Петрову, осужденному за контрабанду опасных предметов, в пересмотре дела.
«В 2020 году россиянин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда опасных предметов и веществ, в том числе вооружения), из-за того что купил в интернете для перепродажи за рубежом „общевойсковой бронешлем“ и „защитные модернизированные очки“. Покупатель нашелся, товар был выслан и задержан на границе, а правоохранители пришли к Петрову», — сообщают «Ведомости».
За контрабанду военного вооружения Петров был осужден в 2021 году на три года условно. Не согласившись с наказанием, он обратился в КС. Он пытался доказать, что ч. 1 ст. 226.1 УК не конкретизирует порядок отнесения продукции к категории «иного вооружения» в случаях, когда такие предметы не являются оружием.
Оспорить решение суда Петрову не удалось. КС заявил, что порядок покупки любого военного имущества определяется государством, и к «иному вооружению» относится в том числе «специальное снаряжение личного состава военизированных организаций». Такой подход исключает воровство и контрабанду военного имущества.
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Конституционный суд РФ (КС) подтвердил абсолютный запрет на продажу любой продукции военного назначения за границу неуполномоченными лицами. Он отказал жителю Челябинской области Александру Петрову, осужденному за контрабанду опасных предметов, в пересмотре дела. «В 2020 году россиянин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда опасных предметов и веществ, в том числе вооружения), из-за того что купил в интернете для перепродажи за рубежом „общевойсковой бронешлем“ и „защитные модернизированные очки“. Покупатель нашелся, товар был выслан и задержан на границе, а правоохранители пришли к Петрову», — сообщают «Ведомости». За контрабанду военного вооружения Петров был осужден в 2021 году на три года условно. Не согласившись с наказанием, он обратился в КС. Он пытался доказать, что ч. 1 ст. 226.1 УК не конкретизирует порядок отнесения продукции к категории «иного вооружения» в случаях, когда такие предметы не являются оружием. Оспорить решение суда Петрову не удалось. КС заявил, что порядок покупки любого военного имущества определяется государством, и к «иному вооружению» относится в том числе «специальное снаряжение личного состава военизированных организаций». Такой подход исключает воровство и контрабанду военного имущества.