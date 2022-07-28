Суд запретил челябинцу продажу военных очков и шлема за границу

Конституционный суд признал это контрабандой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конституционный суд РФ (КС) подтвердил абсолютный запрет на продажу любой продукции военного назначения за границу неуполномоченными лицами. Он отказал жителю Челябинской области Александру Петрову, осужденному за контрабанду опасных предметов, в пересмотре дела.

«В 2020 году россиянин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда опасных предметов и веществ, в том числе вооружения), из-за того что купил в интернете для перепродажи за рубежом „общевойсковой бронешлем“ и „защитные модернизированные очки“. Покупатель нашелся, товар был выслан и задержан на границе, а правоохранители пришли к Петрову», — сообщают «Ведомости».

За контрабанду военного вооружения Петров был осужден в 2021 году на три года условно. Не согласившись с наказанием, он обратился в КС. Он пытался доказать, что ч. 1 ст. 226.1 УК не конкретизирует порядок отнесения продукции к категории «иного вооружения» в случаях, когда такие предметы не являются оружием.

Оспорить решение суда Петрову не удалось. КС заявил, что порядок покупки любого военного имущества определяется государством, и к «иному вооружению» относится в том числе «специальное снаряжение личного состава военизированных организаций». Такой подход исключает воровство и контрабанду военного имущества.