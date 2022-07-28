Свердловские полицейские отказались от многотысячной взятки

Свердловские полицейские отказались от взятки за вождение в нетрезвом виде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ГИБДД в Ирбите (Свердловская область) отказались от многотысячной взятки, которую предлагал 22-летний индивидуальный предприниматель за вождение в состоянии опьянения, и арестовали его за попытку подкупа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

«Обвиняемый, управлявший в состоянии алкогольного опьянения автомашиной, был остановлен нарядом ГИБДД. Не желая отвечать за содеянное, молодой человек решил дать сотрудникам полиции взятку в размере нескольких десятков тысяч рублей», — рассказали представители ведомства.

Мужчина и ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Теперь свердловчанина будут судить сразу по трем статьям. Максимальный наказание за покушение на дачу взятки предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Также мужчина обвиняется за управление автомобилем в состоянии опьянения, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловских чиновников осудили за взятки на стройке Минобороны. Их отправили в колонию строгого режима за организацию коррупционной схемы.