Свердловских чиновников осудили за взятки на стройке Минобороны

Приговор Рякину и Бочкареву вынесен 11 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инспектора строительного контроля регионального управления заказчика капитального строительства ЦВО Евгения Рякина и сотрудника ГУ обустройства войск участка №6 Даниила Бочкарева отправили в колонию строгого режима за организацию коррупционной схемы, в которой первый получал от второго деньги во время ремонта здания прокуратуры ЦВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

«Бочкарев приговорен к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Рякин — к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 4,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Рякина привлекали по статье о взятках, а Бочкарев, как считало следствие, передавал Рякину более миллиона рублей. Делом заинтересовались спецслужбы, когда появились основания считать, что во время работ Рякин получал «откаты».

Чиновники были причастны к ремонту екатеринбургского особняка Оровайские казармы (улица Луначарского, 215а/1), где находится военная прокуратура ЦВО. Ранее в здании базировался Первый Уральский стрелковый полк и подразделение, участвовавшее в Бородинской битве.