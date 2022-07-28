Силовиков Екатеринбурга обвинили в игнорировании избитой девушки

Екатеринбурженка заявила, что полицейские не могли помочь ей несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Любовь заявила, что несколько часов не могла добиться помощи от силовиков, пока ее избивал бывший сожитель. Об этом пострадавшая сообщила журналистам.

По ее словам, бывший молодой человек, преследовавший девушку, заявился к ней в квартиру и избил на глазах у дочери, которая пыталась дозвониться до силовиков. «Заявку приняли спустя почти два часа попыток и больше десятка звонков. За это время Дмитрий успел выкрасть сумку и деньги и спокойно уйти», — передает портал Е1.ru слова женщины.

Она подчеркнула, что после избиения сама поехала к полицейским и написала заявление, не дождавшись наряда. Там ее приняли, но женщина боится, что это не поможет спастись от преследователя. Ранее мужчина уже избивал Любовь, за что был приговорен к девяти месяцам лишения свободы. При этом ему было запрещено приходить домой к екатеринбурженке, однако решение суда его не остановило.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в ведомстве зарегистрировали сообщение девушки. Она обратилась в отдел полиции №15. «Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили в УМВД.

Ранее дежурного полицейского в Екатеринбурге уволили за то, что он проигнорировал сообщения об избиении впоследствии умершего Алексея Казанцева в микрорайоне Химмаш. В отношении силовика проводили проверку и в свердловском главке полиции, и в управлении Следственного комитета по региону.

Фото: е1.ru