Агент, назвавший Серов «дырой» на «Матч ТВ», попросил прощения

Серов назвали «дырой» 28 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хоккейный агент и тренер Алексей Дементьев, назвавший в эфире «Матч ТВ» Серов (Свердловская область) «дырой», извинился за свои слова. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с главой екатеринбургской редакции URA.RU Антоном Макеевым.

«Я сожалею о сказанном. Но нет худа без добра. Та реклама, которую получил город, — это большой плюс. если будет возможность посетить город и извиниться лично, я сделаю это», — сказал Дементьев.

Макеев уточнил, что отношение медийных личностей к свердловским городам очень чувствительно для местных жителей. Он уточнил, что о новости сообщил житель Серова, который обиделся на Дементьева.

«Местные жители любое упоминание города ассоциируют с собой. Начинаются обсуждения в соцсетях, переносят подобные высказывания на себя», — объяснил Макеев.

Скандальное заявление, оскорбившее жителей Серова, Дементьев сделал в эфире передачи «Есть тема!». За город заступились другие спортсмены, и Дементьев сразу принес извинения за свои слова.