Агент, назвавший Серов «дырой» на «Матч ТВ», попросил прощения

Хоккейный агент и тренер Алексей Дементьев, назвавший в эфире «Матч ТВ» Серов (Свердловская область) «дырой», извинился за свои слова. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с главой екатеринбургской редакции URA.RU Антоном Макеевым.
«Я сожалею о сказанном. Но нет худа без добра. Та реклама, которую получил город, — это большой плюс. если будет возможность посетить город и извиниться лично, я сделаю это», — сказал Дементьев.
Макеев уточнил, что отношение медийных личностей к свердловским городам очень чувствительно для местных жителей. Он уточнил, что о новости сообщил житель Серова, который обиделся на Дементьева.
«Местные жители любое упоминание города ассоциируют с собой. Начинаются обсуждения в соцсетях, переносят подобные высказывания на себя», — объяснил Макеев.
Скандальное заявление, оскорбившее жителей Серова, Дементьев сделал в эфире передачи «Есть тема!». За город заступились другие спортсмены, и Дементьев сразу принес извинения за свои слова.
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Хоккейный агент и тренер Алексей Дементьев, назвавший в эфире «Матч ТВ» Серов (Свердловская область) «дырой», извинился за свои слова. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с главой екатеринбургской редакции URA.RU Антоном Макеевым. «Я сожалею о сказанном. Но нет худа без добра. Та реклама, которую получил город, — это большой плюс. если будет возможность посетить город и извиниться лично, я сделаю это», — сказал Дементьев. Макеев уточнил, что отношение медийных личностей к свердловским городам очень чувствительно для местных жителей. Он уточнил, что о новости сообщил житель Серова, который обиделся на Дементьева. «Местные жители любое упоминание города ассоциируют с собой. Начинаются обсуждения в соцсетях, переносят подобные высказывания на себя», — объяснил Макеев. Скандальное заявление, оскорбившее жителей Серова, Дементьев сделал в эфире передачи «Есть тема!». За город заступились другие спортсмены, и Дементьев сразу принес извинения за свои слова.