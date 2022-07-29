В Екатеринбурге силовики провели жесткое задержание. Видео

29 июля 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Силовики Росгвардии задержали дерущихся горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики Росгвардии задержали пьяных мужчин, устроивших драку у магазина на улице Бардина, 42 в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы. «Когда я вышел с покупками, они начали драться. Я позвонил в полицию», — передает портал Е1.ru сообщение очевидца. Он сообщил, что мужчины пили водку, после чего между ними возник конфликт. Один из участников потасовки пытался ударить другого бутылкой, однако не смог попасть и чуть не ранил проходившую мимо женщину. Очевидцы сняли видео, на котором силовики повалили мужчину на землю, а после этого пытались усадить в служебный автомобиль. Росгвардейцы работали совместно с полицейским. URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там подтвердили информацию о задержании. Ранее силовики проводили задержания во время рейдов в Цыганском поселке Екатеринбурга. Там ловили местных жителей, которые подозреваются в нарушении закона. Во время рейда правоохранители проверили 62 человека.

Силовики Росгвардии задержали пьяных мужчин, устроивших драку у магазина на улице Бардина, 42 в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы. «Когда я вышел с покупками, они начали драться. Я позвонил в полицию», — передает портал Е1.ru сообщение очевидца. Он сообщил, что мужчины пили водку, после чего между ними возник конфликт. Один из участников потасовки пытался ударить другого бутылкой, однако не смог попасть и чуть не ранил проходившую мимо женщину. Очевидцы сняли видео, на котором силовики повалили мужчину на землю, а после этого пытались усадить в служебный автомобиль. Росгвардейцы работали совместно с полицейским. URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там подтвердили информацию о задержании. Ранее силовики проводили задержания во время рейдов в Цыганском поселке Екатеринбурга. Там ловили местных жителей, которые подозреваются в нарушении закона. Во время рейда правоохранители проверили 62 человека.