В Челябинске изменят маршрут автобуса

Маршрут автобуса изменит расписание и остановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский маршрут автобуса № 212, следующий с улицы Братьев Кашириных до деревни Ключи, изменится с 1 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Все рейсы будут выполняться по маршруту Челябинск — Ключи с заездом в Челябэнерго, Звездный, Моховички, Прудный по новому расписанию ежедневно. На участке Челябинск — Прудный пользуйтесь новым маршрутом 214, который будет ходить каждые 11 минут», — говорится в сообщении.

В сообщении указано, от улицы Братьев Кашириных автобус №212 будет уходить в 8:00, 10:05, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00. В Моховичках он отправляется в Ключи с 8:35 до 19:35, в Ключах с 6:45 до 18:00, в Моховичках (в Челябинск) с 7:15 до 18:30. Ранее в ведомстве сообщали, что с 1 августа автобус №214 будет следовать по маршруту от улицы Братьев Кашириных до Прудного.