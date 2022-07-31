Актюбинский курган был местом погребения на протяжении трех тысячелетий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Исследователи из Челябинска завершили раскопки актюбинского некрополя с сожженными костями, первые захоронения в котором сделаны в железном веке. Как сообщил профессор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Таиров, позже здесь протовенгры хоронили свою знать.

«С древности, по крайней мере, с первого тысячелетия до новой эры, сопка Актюба в Красноармейском районе региона была местом погребения умерших, причем не рядового ранга. Мы собрали недостающие фрагменты обнаруженной ранее конской сбруи мадьярского периода. Она имеет непосредственное отношение к протовенграм», — сообщил руководитель археологической экспедиции Таиров на сайте вуза.

Значимой находкой ученые считают серебряную сердцевидную бляшку, которая была украшением сбруи. Находка относится к периоду раннего средневековья, который укладывается в рамки восьмого—десятого столетий. Курган железного века имеет мощный прокал. Он образовался при сгорании деревянного строения. Найдены сожженные кости животных и человека. Кроме того, археологи обнаружили много бронзовых наконечников стрел, железный колчанный крюк, фрагмент ножа.

К раннему железному веку относится пять курганов, которые разрушены в результате сельскохозяйственной деятельности человека. Часть могил разграблена в древности. Тем не менее, до исследователей дошли погребения вплоть до 14—16 веков новой эры. Теперь ученым предстоит ответить на вопросы о том, как формировался венгерский комплекс и почему именно в Челябинской области. Ответы археологи ЮУрГУ рассчитывают получить осенью, когда стартует очередной этап раскопок.

В археологическом мероприятии приняли участие школьники и студенты. Привлечение молодежи является важным звеном Десятилетия науки и технологий, которое в России объявили на период 2022—2031 годов. Молодых увлекают амбициозными исследовательскими задачами, обновляемой научной инфраструктурой и возможностями развития в рамках возросшего финансирования науки и образования в стране.

Александр Таиров уверен, что Актюба станет объектом культурного наследия Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Бляшка конской сбруи протовенгров продвигает исследователей в понимании, почему народность селилась в Челябинской области Фото: пресс-служба ЮУрГУ