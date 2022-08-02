По словам свердловчан, обращения в УК и в мэрию Верхней Пышмы ни к чему не привели Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) недовольны благоустройством дворовой территории возле дома на улице Уральских рабочих, 44. По словам свердловчан, обращения в УК и в мэрию Верхней Пышмы ни к чему не привели. Об этом рассказал местный житель.

«Двор полностью не благоустроен, хотя имеет все перспективы для этого. На данной площадке можно было бы организовать воркаут-зону, детскую площадку и площадку для отдыха родителей, либо корт. Так же можно было бы использовать более эффективно парковочные места, которых крайне не хватает», — рассказал местный житель сообществу «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».

По словам свердловчан они обращались в управляющую компанию, к которой относится дом, и в администрацию Верхней Пышмы. «Обращения в УК и администрацию никакого эффекта не имеют, все только отписываться по тем или иным причинам», — сообщает свердловчанин. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города и в УК «Объединение». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане не дождались мэра и решили отремонтировать детские площадки за свой счет. Они самостоятельно красили, белили и проводили сварочные работы во дворе.

Фото: сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте»