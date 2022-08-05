Тренер «Урала» рассказал, что готов к отставке. Видео

06 августа 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Для Игоря Шалимова старт сезона оказался неожиданным Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Тренер екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Игорь Шалимов рассказал, что его судьба решится в понедельник. Морально он готов к отставке. Об этом Шалимов рассказал журналистам после игры со «Спартаком». «Мы решим [мою дальнейшую судьбу]. Я думаю, в понедельник будет понятно. А то, что так стартовали, хотя закончили ярко предыдущий сезон. Конечно, неожиданно такое начало, непонятно. Предсезонка не предсказывала такого неудачного начала, но что есть, то есть», — заявил Шалимов. Также он сказал, что морально готов к отставке, так как поражение в четырех игр сезона — это серьезный аргумент. «Урал» сегодня проиграл «Спартаку» со счетом 0:2. Для екатеринбуржцев это четвертое поражение подряд. Следующую игру команда проведет 12 августа против «Факела».

Тренер екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Игорь Шалимов рассказал, что его судьба решится в понедельник. Морально он готов к отставке. Об этом Шалимов рассказал журналистам после игры со «Спартаком». «Мы решим [мою дальнейшую судьбу]. Я думаю, в понедельник будет понятно. А то, что так стартовали, хотя закончили ярко предыдущий сезон. Конечно, неожиданно такое начало, непонятно. Предсезонка не предсказывала такого неудачного начала, но что есть, то есть», — заявил Шалимов. Также он сказал, что морально готов к отставке, так как поражение в четырех игр сезона — это серьезный аргумент. «Урал» сегодня проиграл «Спартаку» со счетом 0:2. Для екатеринбуржцев это четвертое поражение подряд. Следующую игру команда проведет 12 августа против «Факела».