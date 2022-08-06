Андрей Аршавин пошутил над тренером ФК «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин пошутил над будущим главного тренера ФК «Урал» Игоря Шалимова после поражения от «Спартака». Экс-футболист сборной предложил Шалимову стать экспертом на телеканале. Об этом рассказал Аршавин в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос ведущего «Что делать Шалимову?», Аршавит сказал: Готовиться. Пусть занимает третий стул (в студии телеканала — прим. ред.). Видео опубликовано на сайте Sport 24 .

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ФК «Урал» всухую проиграл «Спартаку», встреча завершилась 0:2 в пользу москвичей. Также агентство рассказывало, что Шалимов морально готовится к отставке после ряда поражений, его судьба решится 8 августа.