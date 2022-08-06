06 августа 2022

Аршавин пошутил над будущим тренера «Урала» после поражения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс по футболу в манеже Урал. Екатеринбург, аршавин андрей
Андрей Аршавин пошутил над тренером ФК «Урал» Фото:

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин пошутил над будущим главного тренера ФК «Урал» Игоря Шалимова после поражения от «Спартака». Экс-футболист сборной предложил Шалимову стать экспертом на телеканале. Об этом рассказал Аршавин в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос ведущего «Что делать Шалимову?», Аршавит сказал: Готовиться. Пусть занимает третий стул (в студии телеканала — прим. ред.). Видео опубликовано на сайте Sport 24.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ФК «Урал» всухую проиграл «Спартаку», встреча завершилась 0:2 в пользу москвичей. Также агентство рассказывало, что Шалимов морально готовится к отставке после ряда поражений, его судьба решится 8 августа.

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин пошутил над будущим главного тренера ФК «Урал» Игоря Шалимова после поражения от «Спартака». Экс-футболист сборной предложил Шалимову стать экспертом на телеканале. Об этом рассказал Аршавин в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Отвечая на вопрос ведущего «Что делать Шалимову?», Аршавит сказал: Готовиться. Пусть занимает третий стул (в студии телеканала — прим. ред.). Видео опубликовано на сайте Sport 24. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ФК «Урал» всухую проиграл «Спартаку», встреча завершилась 0:2 в пользу москвичей. Также агентство рассказывало, что Шалимов морально готовится к отставке после ряда поражений, его судьба решится 8 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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