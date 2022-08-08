СВР: киевские власти продают Украину Польше

Киевские власти продают Украину Польше. Так считают в Службе внешней разведки (СВР) России.
В пресс-службе ведомства уточняют, что Польша все больше начинает контролировать сельскохозяйственную экономику Украины и другие отрасли. «Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения „польских миротворческих сил“ в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — уточняют в СВР.
В службе поясняют, что, используя нынешнее положение украинских сельхозпроизводителей, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в дальнейшем украинские предприятия на банкротство. Чтобы без проблем вывозить киевское производство в Европу, Польша также инвестирует в логистику. В СВР считают, что украинская власть таким образом уже начала «распродавать страну».
Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Кроме того, в Польше признали планы присоединить Украину, но нервно отреагировала на их огласку.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»