СВР: киевские власти продают Украину Польше

08 августа 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

В СВР РФ считают, что Киев продает Украину Польше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Киевские власти продают Украину Польше. Так считают в Службе внешней разведки (СВР) России. В пресс-службе ведомства уточняют, что Польша все больше начинает контролировать сельскохозяйственную экономику Украины и другие отрасли. «Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения „польских миротворческих сил“ в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — уточняют в СВР. В службе поясняют, что, используя нынешнее положение украинских сельхозпроизводителей, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в дальнейшем украинские предприятия на банкротство. Чтобы без проблем вывозить киевское производство в Европу, Польша также инвестирует в логистику. В СВР считают, что украинская власть таким образом уже начала «распродавать страну». Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Кроме того, в Польше признали планы присоединить Украину, но нервно отреагировала на их огласку.

Киевские власти продают Украину Польше. Так считают в Службе внешней разведки (СВР) России. В пресс-службе ведомства уточняют, что Польша все больше начинает контролировать сельскохозяйственную экономику Украины и другие отрасли. «Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения „польских миротворческих сил“ в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — уточняют в СВР. В службе поясняют, что, используя нынешнее положение украинских сельхозпроизводителей, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в дальнейшем украинские предприятия на банкротство. Чтобы без проблем вывозить киевское производство в Европу, Польша также инвестирует в логистику. В СВР считают, что украинская власть таким образом уже начала «распродавать страну». Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Кроме того, в Польше признали планы присоединить Украину, но нервно отреагировала на их огласку.