Нарышкин: Польша пытается замаскировать расчленение Украины

12 июля 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Польша надеется исправить неудобную ситуацию массированной пропагандой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша нервно восприняла огласку ее планов по расчленению Украины и пытается замаскировать свои действия по экспансии страны пропагандой. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Сейчас Варшава надеется исправить ситуацию массированной пропагандой. Для этого СМИ поручено развернуть медийную кампанию, которая замаскирует действия Польши по укреплению своих позиций на Украине и опровергнет «неуместные слухи», — заявил Нарышкин в интервью ТАСС. По словам СВР, в Варшаве планировали, что в условиях текущей ситуации на Украине ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Москве не обратят внимания на методичные приготовления Польши к захвату украинских земель. Поляки надеялись, что по завершении спецоперации на Украине все воспримут захват страны Польшей как свершившийся факт. Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит польское издание Niezalezna. Также в Польше признали планы присоединить Украину. Такое заявление сделал заместитель директора Центра польско-российского диалога и взаимопонимания, доктор Лукаш Адамски. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша нервно восприняла огласку ее планов по расчленению Украины и пытается замаскировать свои действия по экспансии страны пропагандой. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Сейчас Варшава надеется исправить ситуацию массированной пропагандой. Для этого СМИ поручено развернуть медийную кампанию, которая замаскирует действия Польши по укреплению своих позиций на Украине и опровергнет «неуместные слухи», — заявил Нарышкин в интервью ТАСС. По словам СВР, в Варшаве планировали, что в условиях текущей ситуации на Украине ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Москве не обратят внимания на методичные приготовления Польши к захвату украинских земель. Поляки надеялись, что по завершении спецоперации на Украине все воспримут захват страны Польшей как свершившийся факт. Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит польское издание Niezalezna. Также в Польше признали планы присоединить Украину. Такое заявление сделал заместитель директора Центра польско-российского диалога и взаимопонимания, доктор Лукаш Адамски. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима.