Директор почты в ХМАО украла миллион из собственной кассы

Начальница брала деньги, предназначенные для социальных пособий, пенсий и переводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего директора почты в Березовском районе обвиняют в краже денег из кассы. Правоохранители считают, что женщине удалось украсть почти миллион рублей. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Расследованием установлено, что в период с июня по ноябрь 2021 года обвиняемая, используя свое должностное положение, из кассы неоднократно совершала хищение денежных средств, вверенных ей предприятием для выплаты почтовых переводов, пенсий и социальных пособий. Причинен ущерб в размере более 930 тысяч рублей», — следует из сообщения на сайте прокурорского ведомства.

Чтобы скрыть преступления, злоумышленница подделывала отчеты для бухгалтерии в конце каждого рабочего дня. Нестыковки в документах удалось выявить ревизионной комиссии, которая проводила инвентаризацию. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило уголовное дело в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) увольняют сотрудников «Почты России» за отказ ходить по квартирам и продавать продукты. Работников также возмутило, что им постоянно грубят, запугивают и не оплачивают переработки.