Пермякам предложили оплачивать вывоз мусора в рассрочку

За вывоз мусора платить стало проще Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермяки, у которых возникли сложности с оплатой коммунальных услуг, могут получить рассрочку на полгода. По крайней мере, такую возможность предложил Пермский региональный оператор твердых коммунальных отходов.

«Пермский региональный оператор ТКО предоставляет рассрочку собственникам жилого помещения или иным законным владельцам помещения при сумме задолженности от 3000 рублей. Важным условием для предоставления рассрочки является отсутствие судебного приказа на должника», — сообщает компания в соцсети «ВКонтакте».

Получить рассрочку можно, если собственник оплатил минимум 30% от необходимой суммы. На всю сумму долга можно получить послабление тем, кто предоставит документ, подтверждающий наличие сложного финансового положения.

В прошлом году коммунальщики разыгрывали велосипед среди погасивших задолженность за вывоз мусора. URA.RU также рассказывало о том, что в Перми к двум годам колонии приговорили председателя ТСЖ, которая похитила у собственников с расчетного счета 1,2 млн рублей. Эти деньги предназначались на оплату услуг по вывозу мусора.