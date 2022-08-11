Пермячка, живущая в Германии, ищет родню с итальянскими корнями

12 августа 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Женщина попросила о помощи в поиске родственников чусовских журналистов Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница немецкого города Мюнхен Татьяна Ройберт разыскивает в Пермском крае родственников с итальянскими корнями. Женщина обратилась за помощью к журналистам из города Чусового, откуда родом. Она пояснила, что 30 лет назад переехала в Германию и сейчас занимается историей своего рода. «Я и моя мама — потомки итальянца Джузеппе Бернаскони, который в 1874-78 годах принимал непосредственное участие в строительстве горнозаводской железной дороги, строил мосты и туннели в районе Усьвы. Он проживал в Чусовом, имел четырех детей, от его младшего сына происходим и мы. Хотелось бы разыскать в Чусовом людей, у которых в роду тоже были итальянцы, которые, как и мой прапрадед, работали на этой железной дороге в указанное время», — приводятся слова Ройберт в паблике «Чусовской рабочий». URA.RU также рассказывало о пермяке Ильясе Искандарове. Мужчина, усыновленный 38 лет назад, сейчас ищет своих биологических родителей. А двум родным сестрам, которых по ошибке разлучили в пермском роддоме, удалось найти друг друга лишь спустя 33 года.

Жительница немецкого города Мюнхен Татьяна Ройберт разыскивает в Пермском крае родственников с итальянскими корнями. Женщина обратилась за помощью к журналистам из города Чусового, откуда родом. Она пояснила, что 30 лет назад переехала в Германию и сейчас занимается историей своего рода. «Я и моя мама — потомки итальянца Джузеппе Бернаскони, который в 1874-78 годах принимал непосредственное участие в строительстве горнозаводской железной дороги, строил мосты и туннели в районе Усьвы. Он проживал в Чусовом, имел четырех детей, от его младшего сына происходим и мы. Хотелось бы разыскать в Чусовом людей, у которых в роду тоже были итальянцы, которые, как и мой прапрадед, работали на этой железной дороге в указанное время», — приводятся слова Ройберт в паблике «Чусовской рабочий». URA.RU также рассказывало о пермяке Ильясе Искандарове. Мужчина, усыновленный 38 лет назад, сейчас ищет своих биологических родителей. А двум родным сестрам, которых по ошибке разлучили в пермском роддоме, удалось найти друг друга лишь спустя 33 года.