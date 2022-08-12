В Кургане появился стадион для пляжных видов спорта

13 августа 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

У курганцев теперь появилась возможность проводить соревнования на песке (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане открыли новый спортобъект. Об этом сообщил глава Курганской области Вадим Шумков. «В День физкультурника (13 августа — прим. URA.RU) в Кургане открыли очередной спортивный объект — площадку для пляжных видов спорта в парке „Молодежный“. Ребята из федерации спорта глухих уже оценили ее», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона показывал фотографии разрушенного стадиона «Локомотив». Снимки объекта, который в этом году ждет реконструкция, Вадим Шумков также опубликовал в своем telegram-канале. Некогда любимое место курганцев, много лет было закрыто.

В Кургане открыли новый спортобъект. Об этом сообщил глава Курганской области Вадим Шумков. «В День физкультурника (13 августа — прим. URA.RU) в Кургане открыли очередной спортивный объект — площадку для пляжных видов спорта в парке „Молодежный“. Ребята из федерации спорта глухих уже оценили ее», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона показывал фотографии разрушенного стадиона «Локомотив». Снимки объекта, который в этом году ждет реконструкция, Вадим Шумков также опубликовал в своем telegram-канале. Некогда любимое место курганцев, много лет было закрыто.