12 августа 2022

В Кургане появился стадион для пляжных видов спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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ОГОНЬ. ПЛЯЖ. Поселок Санаторный, озеро Балтым. Свердловская область, Верхняя Пышма, летние виды спорта, волейбольная сетка, огонь пляж, пляжный волейбол
У курганцев теперь появилась возможность проводить соревнования на песке (архивное фото) Фото:

В Кургане открыли новый спортобъект. Об этом сообщил глава Курганской области Вадим Шумков.

«В День физкультурника (13 августа — прим. URA.RU) в Кургане открыли очередной спортивный объект — площадку для пляжных видов спорта в парке „Молодежный“. Ребята из федерации спорта глухих уже оценили ее», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что губернатор региона показывал фотографии разрушенного стадиона «Локомотив». Снимки объекта, который в этом году ждет реконструкция, Вадим Шумков также опубликовал в своем telegram-канале. Некогда любимое место курганцев, много лет было закрыто.

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В Кургане открыли новый спортобъект. Об этом сообщил глава Курганской области Вадим Шумков. «В День физкультурника (13 августа — прим. URA.RU) в Кургане открыли очередной спортивный объект — площадку для пляжных видов спорта в парке „Молодежный“. Ребята из федерации спорта глухих уже оценили ее», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона показывал фотографии разрушенного стадиона «Локомотив». Снимки объекта, который в этом году ждет реконструкция, Вадим Шумков также опубликовал в своем telegram-канале. Некогда любимое место курганцев, много лет было закрыто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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